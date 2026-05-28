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    Morgan Stanley steigt über 15% bei ZEAL – Montega bestätigt Kaufempfehlung

    Morgan Stanley steigt über 15% bei ZEAL – Montega bestätigt Kaufempfehlung
    Foto: Tipp24 AG

    ZEAL Network SE im Fokus: Morgan Stanley überschreitet Meldepflicht, Research bestätigt Kaufempfehlung

    In zwei Stimmrechtsmitteilungen vom 26. Mai 2026 informiert ZEAL Network SE über eine bedeutende Verschiebung im Aktionärsbild: Morgan Stanley, konkret Morgan Stanley & Co. International plc mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 19. Mai 2026 die Meldepflichtgrenze von 15 % der Stimmrechte überschritten. Nach Angaben der Offenlegung hält Morgan Stanley nun 3.411.929 Stimmrechte (15,74 %) direkt; hinzu kommen über einen Equity-Swap 565.360 wirtschaftliche Stimmen (2,61 %), womit sich eine Gesamtquote von 18,34 % ergibt. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG berichtspflichtigen Stimmrechte beträgt 21.681.785.

    Morgan Stanley betont in einer ergänzenden Erklärung, dass der Anstieg nicht auf strategische Absichten zurückzuführen sei, sondern im Rahmen der Kundenbetreuung erfolgt sei. Das Institut schließt nicht aus, in den kommenden zwölf Monaten weitere Stimmrechte zu erwerben, sieht sich jedoch nicht in der Absicht, auf Vorstand, Aufsichtsrat oder sonstige Leitungsorgane Einfluss zu nehmen oder eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur herbeizuführen. Die Erhöhung wurde laut Mitteilung durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenmitteln finanziert.

    Zeitgleich rückte erneutes Research das Fundament von ZEAL Network in den Blick der Kapitalmärkte: Die Montega AG veröffentlichte am 27. Mai 2026 ein Update mit einstimmiger Kaufempfehlung und einem 12‑Monate-Kursziel von 68,50 EUR (Analyst: Tim Kruse, CFA). Montega kritisiert die jüngste Kursentwicklung als überzogen negativ nach dem Dividendenabschlag am 21. Mai, zumal sich die operative Dynamik zuletzt deutlich verbessert habe. Treiber seien vor allem höhere Jackpot‑Volumina: Eurojackpot erreichte im Quartal mehrfach Peak‑Jackpot‑Niveaus und überschritt viermal die Marke von >100 Mio. EUR; auch die Lotterie 6aus49 erreichte wieder das höhere Peak‑Niveau von 50 Mio. EUR. Montega schätzt das kombinierte Spielvolumen der Kernlotterien im zweiten Quartal rund 18 % über dem Vorquartal und etwa 5 % über dem Vorjahresquartal und erwartet einen Umsatzanstieg von über 20 % im Q2.

    Bewertungstechnisch sieht Montega Spielraum: ZEAL handelt auf Basis des erwarteten EV/EBITDA 2026 bei 15,8x, deutlich unter dem historischen Bewertungsrahmen von mehr als 20–25x. In Verbindung mit Diversifizierungsfortschritten im Segment Soziallotterien und Marktanteilsgewinnen im Online‑Lotto stuft Montega das Discount‑Rating als nicht gerechtfertigt ein und bekräftigt die Kaufempfehlung.

    Für Anleger bedeutet das Zusammenspiel: eine substanzielle Stimmrechtszunahme durch einen institutionellen Akteur ohne strategische Absichten sowie eine fundamentale Neubewertung durch Research — beides potenziell kursrelevant, wobei kurzfristige Reaktionen von technischen Effekten und Liquiditätsflüssen geprägt bleiben dürften.



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    Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 45,80EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



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