JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Das Interesse an Schneider scheine derweil zuzunehmen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 269,5EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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