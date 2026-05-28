JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Das Interesse an Schneider scheine derweil zuzunehmen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 269,5EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 € , was eine Steigerung von +20,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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