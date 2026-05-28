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    BlackRock & Morgan Stanley drücken auf Scout24 – Aktienrückkäufe im Fokus

    BlackRock & Morgan Stanley drücken auf Scout24 – Aktienrückkäufe im Fokus
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 steht erneut im Fokus größerer Marktteilnehmer: In mehreren Pflichtmitteilungen Ende Mai meldeten BlackRock und Morgan Stanley Änderungen ihrer Stimmrechts- und Instrumentenpositionen, parallel setzte Scout24 seine angekündigte Aktienrückkaufsspirale fort.

    BlackRock gab gestaffelte Meldungen ab und hält nach Angaben vom 22. Mai rund 7,16 % der Stimmrechte an Scout24; hinzu kommen Instrumente mit weiteren 0,39 Prozentpunkten, sodass sich ein konsolidierter Anteil von etwa 7,55 % ergibt. Bereits jüngere Meldungen geben ähnliche Größenordnungen (rund 7,0–7,2 % Stimmrechte; Summe mit Derivaten um 7,5–7,6 %) an. Die Angaben erfolgten als freiwillige Konzernmitteilungen über Tochtergesellschaften und dokumentieren kleinere Schwankungen in der Zusammensetzung zwischen direkten Anteilen und über Instrumente zugerechneten Rechten.

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    Morgan Stanley meldete per 19. Mai eine Überschreitung der relevanten Meldeschwelle: Direkte bzw. zurechenbare Stimmrechte summieren sich auf 3,13 %, hinzu kommen Instrumente (Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihe sowie Equity Swaps) in Höhe von insgesamt 1,90 %, womit sich eine kombinierte Quote von 5,03 % ergibt. Morgan Stanley führt die Meldung überwiegend auf den Erwerb von Aktien sowie auf Kundenwertpapiere zurück, an denen Tochtergesellschaften Nutzungsrechte halten. Die Instrumentenpositionen (u. a. 634.095 aus Wertpapierleihe; 764.810 aus Equity Swaps) zeigen, wie große Verwahrer und Intermediäre wirtschaftliche Exponierung über Derivate abbilden – das kann Meldequoten erhöhen, ohne dass unmittelbar gleiche Stimmrechtskontrolle besteht.

    Parallel veröffentlichte Scout24 detaillierte Angaben zu seinem laufenden Rückkaufprogramm: Im Zeitraum 18.–22. Mai wurden 112.466 eigene Aktien zurückgekauft, verteilt über mehrere Handelsplätze (u. a. CEUX, TQEX, XETA) zu gewichteten Durchschnittskursen von rund 70–73 Euro je Stück. Seit Beginn des Programms am 5. Januar summieren sich die Rückkäufe auf 1.372.884 Aktien – das entspricht knapp 1,9 % des gemeldeten Grundkapitals (Gesamtstimmrechte: 73,500,000). Der Wocheneinsatz lag bei schätzungsweise 8,1 Mio. Euro; kumuliert dürfte Scout24 bereits nahe der Marke von rund 99 Mio. Euro an Bruttokosten für die zurückgekauften Papiere liegen (je nach durchschnittlichem Ausführungskurs).

    Bedeutung: Die Kombination aus aktivem Aktienrückkauf und sichtbaren Positionen großer Asset Manager kann die Aktienliquidität beeinflussen und die Zusammensetzung des Streubesitzes verändern. Anleger und Beobachter werden sowohl die Entwicklung der Großaktionärsquoten als auch die Fortsetzung des Rückkaufprogramms aufmerksam verfolgen.



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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 70,98EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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