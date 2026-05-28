Zins-Schock bremst Aroundtown: FFO sinkt, Warburg bleibt 'Buy'

Konkret sank das operative Ergebnis FFO I im ersten Quartal um rund 8 Prozent auf 70,2 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 118,9 Millionen Euro nach 318,6 Millionen Euro im Vorjahr; letztere Zahl war geprägt von außerordentlichen Bewertungsgewinnen. Die Nettomieteinnahmen kletterten leicht auf 296,7 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 3 Prozent – besonders getragen von Hotelimmobilien. Vor diesem Hintergrund bestätigte der Vorstand um CEO Barak Bar-Hen die Jahresprognose: Angestrebt wird weiterhin ein operatives Ergebnis zwischen 275 und 305 Millionen Euro (Vorjahr: 288 Mio.).

Aroundtown hat den Jahresstart mit soliden Vermietungskennzahlen, aber spürbar höheren Finanzierungsaufwendungen und damit einem Rückgang des operativen Ergebnisses abgeschlossen. Das Analysehaus Warburg Research behält trotz leicht unter den Erwartungen liegender Zahlen die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 3,80 Euro, wie Analyst Andreas Pläsier mitteilte. Pläsier hob hervor, dass das FFO-Rückgangsmaß stärker ausgefallen sei als prognostiziert – vornehmlich aufgrund gestiegener Zinskosten im Finanzergebnis.

Parallel zu den operativen Belastungen hat Aroundtown seine Finanzierungsaktivitäten in den vergangenen Monaten deutlich ausgeweitet. Im Januar emittierte die Gesellschaft AUD 600 Millionen in zwei Tranchen (5 und 10 Jahre) und sicherte sich per Cross-Currency-Swap die Euro-Notionalwerte. Effektive Euro-Kosten: für die fünfjährige Tranche 1,268% + 6M Euribor (mit Euribor-Cap bei 3,5%), für die zehnjährige Tranche zunächst 3,9% für fünf Jahre, danach 1,658% + 6M Euribor. Zudem wurden ein CHF-160-Millionen-Bond (Fälligkeit 2033) sowie eine neue Perpetual-Note-Serie über 750 Millionen Euro platziert. Management nennt als Ziel die Streuung der Investorenbasis und die Strukturierung der Fälligkeiten; Anleger sehen darin allerdings einen Zins- und Verschuldungsanstieg, der LTV und Zinsaufwand kurzfristig erhöhen kann.

Das Bild ist daher gemischt: Operativ sorgt organisches Mietwachstum für Stabilität, während höhere Kapitalkosten die Ergebnisentwicklung drücken. Warburgs Beibehaltung der Kaufempfehlung signalisiert Vertrauen in die langfristige Strategie und die Prognosekraft des Managements, zugleich mahnen die Zahlen zu Vorsicht bei der Finanzierungslast und Zinsentwicklung. Für Investoren bleiben LTV, Zinsbindungsprofile sowie mögliche Bewertungsbewegungen in den Immobilienportfolios die zentralen Beobachtungspunkte.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 2,587EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.