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    BlackRock überschreitet 3%-Schwelle bei TUI – Gesamtexposure bleibt 4,33%

    BlackRock überschreitet 3%-Schwelle bei TUI – Gesamtexposure bleibt 4,33%
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BlackRock justiert Zusammensetzung seines TUI-Engagements – Gesamtexposure stabil bei rund 4,33 %

    In zwei Stimmrechtsmitteilungen der TUI AG vom 26. Mai meldete der US-Vermögensverwalter BlackRock, Inc. Veränderungen in der Zusammensetzung seines Anteils an der Hannoveraner Reisegruppe. Entscheidend ist: Die wirtschaftliche Gesamtposition BlackRocks blieb in der Berichtsperiode weitgehend stabil bei 4,33 % der nach § 41 WpHG erfassten Stimmrechte (Bezugsgröße: 507.431.033 Stimmrechte). Auffällig sind dagegen Verschiebungen zwischen direkt gehaltenen Aktien und instrumentellen Positionen wie Wertpapierleihen und Contracts for Difference (CFD).

    Zeitlicher Ablauf und Schwellenüberschreitung

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    Am 19. Mai wies BlackRock eine direkte Zurechnung von 15.193.708 TUI-Aktien aus, entsprechend 2,99 % der Stimmrechte; instrumentell wurden 1,33 % angegeben (insbesondere Wertpapierleihen mit 5.585.421 Stück sowie CFDs mit 1.168.242), sodass sich ein Gesamtanteil von 4,33 % ergab. Zwei Tage später, mit Stichtag 21. Mai, stieg die direkte Zurechnung auf 16.355.320 Aktien (3,22 %), während der Anteil aus Wertpapierleihen auf 4.447.891 (0,88 %) zurückging; CFDs blieben mit rund 0,23 % (1.156.870) nahezu konstant. Die Meldung vom 21. Mai erfüllt damit die Meldepflicht nach Überschreiten der 3‑Prozent‑Schwelle für direkte Stimmrechte.

    Interpretation: Portfolioverwaltung, nicht Einflussnahme

    Die Zahlen deuten auf operative Umschichtungen in BlackRocks Portfoliomanagement hin – etwa Rückführung ausgeliehener Titel, direkte Zukäufe oder Umstrukturierung von derivativen Absicherungen. Solche Bewegungen verändern die formale Zurechnung nach dem Wertpapierhandelsgesetz, ohne dass sich die wirtschaftliche Exponierung wesentlich verändert hat. Das stabile Gesamtexposure von 4,33 % spricht gegen eine gezielte Erhöhung des Einflusses auf die Gesellschaft; vielmehr handelt es sich um technische Effekte aus Leihe- und Derivatepositionen sowie Handelsaktivitäten.

    Rechtlicher Rahmen und Transparenz

    Die Meldungen erfolgten gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung; BlackRock nennt als Mitteilungspflichtigen die in Wilmington (Delaware) registrierte BlackRock, Inc. In den Mitteilungen wird ferner aufgeführt, dass BlackRock weder beherrscht noch von einem beherrscht wird, was die Zuordnung der Stimmrechte an Tochtergesellschaften betrifft. Die Transparenzpflichten ermöglichen Marktteilnehmern, Veränderungen bei Großaktionären und deren Zusammensetzung nachzuvollziehen – auch wenn die ökonomische Bedeutung solcher Veränderungen im konkreten Fall begrenzt bleibt.



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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 6,792EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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