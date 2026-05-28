Daimler Truck kauft 363.806 Aktien – Goldman hebt Ziel auf 45€

Seit Beginn des Rückkaufprogramms, das mit Bekanntmachung vom 13. März 2026 und Wirkung zum 16. März 2026 gestartet wurde, hat Daimler Truck damit insgesamt 3.165.121 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgen ausschließlich über die Börse und werden von einem vom Konzern beauftragten Kreditinstitut ausgeführt. Detaillierte Einzelt-Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar; die Meldung erfüllt die Offenlegungspflichten nach der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sowie der einschlägigen delegierten Verordnung.

Daimler Truck hat im Rahmen seines Ende März gestarteten Aktienrückkaufprogramms in der letzten Maiwoche erneut eigene Papiere von der Börse zurückgekauft. In der neunten Zwischenmeldung weist das Unternehmen aus Leinfelden‑Echterdingen aus, dass zwischen dem 18. und 22. Mai 2026 insgesamt 363.806 Aktien über Xetra erworben wurden. Die täglichen Volumina reichten von 13.008 bis 200.617 Stück; die durchschnittlichen Tagespreise lagen zwischen 39,2185 und 39,8437 Euro. Für den Zeitraum wurden brutto rund 14,32 Mio. Euro aufgewendet, was einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 39,36 Euro je Aktie entspricht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Aus kapitalmarktwirtschaftlicher Sicht sendet der Fortschritt des Rückkaufprogramms mehrere Signale: Die systematische Rücknahme eigener Aktien ist ein klassisches Instrument zur Kapitalallokation, das kurzfristig den Marktwert stützen und mittel‑ bis langfristig das Ergebnis je Aktie erhöhen kann, sofern die operativen Kennzahlen stabil bleiben. Gleichzeitig reduziert sich der streuende Free Float, was die Liquidität der Aktie beeinflussen kann. Daimler Truck nutzt den Rückkauf offenbar kontinuierlich und mit kalkulierten Beträgen, ohne extreme Tagesvolumina zu setzen.

Parallel zur operativen Kapitalmaßnahme hat die US‑Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, die Anlageeinstufung „Neutral“ jedoch beibehalten. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen für europäische Lkw‑Hersteller auf Basis der jüngsten Berichtssaison an und verwies auf Anzeichen für eine anhaltende Belebung im zweiten Quartal. Die moderate Zielanhebung bei gleichbleibender Bewertungskategorie signalisiert, dass Analysten die Ertragslage verbessern sehen, aber weiterhin Zurückhaltung bei einem Upgrade zeigen.

In Summe dokumentieren die Meldungen ein bewusstes Zusammenspiel aus aktiver Kapitalrückführung und ausgewogener Analystenbewertung: Daimler Truck bleibt in der Blicklinie von Investoren, die sowohl Kursstabilisierung durch Rückkäufe als auch die tatsächliche operative Erholung beobachten.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 43,01EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.