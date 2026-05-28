YOC: Umsatz +9,7% dank Ausland — Montega empfiehlt 'Kaufen'

Operativ zeigt sich eine vorsichtige Stabilisierung: Die Rohertragsmarge verbesserte sich sequenziell gegenüber den Quartalen 2025 (Q4: 41,6%, Q3: 42,4%, Q2: 41,4%) und erreichte nun 43,2%. Trotz des Anstiegs liegt die Marge noch 1,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Management und Analysten sehen in der Verbesserung jedoch einen bestätigten Trend: Eingeleitete Effizienzmaßnahmen auf Supply- und Demand-Seite sowie günstigere Einkaufskonditionen für externe Leistungen wirken bereits. Zudem soll die programmatische Handelsplattform VIS.X durch Skaleneffekte zu weiteren Margensteigerungen beitragen.

YOC startet das Geschäftsjahr 2026 mit einem klaren Wachstumsschub: Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 9,7% auf 8,0 Mio. Euro (Q1/2025: 7,3 Mio.). Treiber war vor allem das internationale Geschäft, das mit einem Plus von 22% auf 3,8 Mio. Euro wuchs und inzwischen 47,4% des Umsatzes ausmacht (+4,8 Prozentpunkte). Das Inlandssegment blieb mit 4,2 Mio. Euro nahezu unverändert (+0,5% yoy) und spiegelt die weiterhin verhaltene Nachfrage in Deutschland wider.

Das EBITDA kletterte auf 0,2 Mio. Euro nach 0,1 Mio. im Vorjahresquartal, bleibt damit aber auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Konzernperiodenergebnis fiel mit -0,4 Mio. Euro negativ aus, belastet von planmäßigen Abschreibungen auf frühere Technologieinvestitionen. CFO Sebastian Bauermann betont, die Rohertragsquote bliebe ein zentraler Fokus, und man erwarte in den kommenden Quartalen sukzessive weitere Verbesserungen.

Das Management bekräftigt die im April ausgegebene Jahresprognose: Für 2026 wird ein Konzernumsatz von 39,0–41,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 3,0–4,5 Mio. Euro angepeilt. Gleichzeitig mahnt der Vorstand erhöhte Volatilität im Markt an und verweist auf die Bedeutung des Schlussquartals für die Zielerreichung.

Auch das Researchhaus Montega wertet die Q1-Zahlen positiv: Montega hebt die Empfehlung auf „Kaufen“ bei einem 12-Monats-Kursziel von 15,00 Euro hervor. Die Analysten sehen YOC gut positioniert, um die Profitabilitätsziele zu erreichen, und halten das aktuelle Bewertungsniveau (EV/EBITDA 2026e: 5,3x) für attraktiv. Montega betont jedoch, dass strukturelle Bedenken im Markt bestehen bleiben und verweist auf den üblichen Haftungshinweis.

Fazit: YOC demonstriert mit robustem Auslandsgeschäft und ersten Margenverbesserungen eine Stabilisierung nach dem schwierigen Jahr 2025. Entscheidend bleibt, ob Skaleneffekte der VIS.X-Plattform und laufende Effizienzmaßnahmen die Profitabilität nachhaltig in den prognostizierten Bereich heben können. Das Management erläutert die Zahlen heute in einem Earnings Call.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 6,53EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.