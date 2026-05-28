DEUTZ kauft Maxi Trust Power – Meilenstein für globale Notstrom-Expansion

Der zu zahlende Kaufpreis wird von DEUTZ im „mittleren zweistelligen Millionen“-Euro-Bereich angegeben; die Finanzierung soll überwiegend fremdfinanziert stattfinden. Der Vollzug der Transaktion ist noch für das zweite Quartal 2026 avisiert. DEUTZ erwartet durch die Übernahme jährlich zusätzlichen profitablen Umsatz in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Die Integration ist Teil einer konsequenten Wachstumsstrategie im Geschäftsfeld DEUTZ Energy: Bis 2030 soll der Umsatz im Energiebereich durch organische und anorganische Maßnahmen auf etwa 500 Millionen Euro steigen.

DEutz stärkt mit dem Kauf von Maxi Trust Power seine weltweite Stellung im wachsenden Markt für dezentrale Energieversorgung: Der Kölner Motoren- und Systemanbieter hat einen Vertrag zur Übernahme des brasilianischen Herstellers von Diesel- und Gasgeneratoren unterzeichnet. Maxi Trust Power mit Sitz in Curitiba zählt zu den führenden lokal produzierenden Anbietern in Brasilien und Lateinamerika und fertigt Anlagen im Bereich 40–3.000 kVA; die Jahresproduktion liegt bei bis zu 3.000 Einheiten. Kunden sind vor allem Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unternehmensseite betont die Übernahme den strategischen Fokus auf kritische Infrastrukturen und dezentrale Notstromlösungen. Vorstandsvorsitzender Dr. Sebastian Schulte sieht in dem Zukauf einen „Meilenstein“, um DEUTZ Energy als globalen Anbieter für Notstromversorgung zu positionieren. David Evans, CEO DEUTZ Energy, hebt die komplementären Stärken hervor: Maxi Trust bringe starke lokale Marktpräsenz, vertikale Integration, kundenspezifisches Engineering und kurze Lieferzeiten – Faktoren, die in Kombination mit DEUTZ’ Produkt- und Engineering-Know-how und globaler Aufstellung Synergien schaffen sollen. Explizit genannt werden Wachstumspotenziale im Markt für Rechenzentren in Lateinamerika sowie eine weitere Ausweitung der Aktivitäten in den USA, wo DEUTZ bereits durch Übernahmen wie Blue Star Power Systems vertreten ist.

Die Transaktion reiht sich ein in die jüngere M&A-Aktivität von DEUTZ: Bereits im Februar wurde Frerk Aggregatebau übernommen, wodurch DEUTZ in Europa zu einem führenden Anbieter anspruchsvoller Notstromsysteme avancierte. Konzernweit positioniert sich DEUTZ zunehmend als Systemanbieter für Mobilitäts- und Energielösungen; 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von gut 2,0 Milliarden Euro und beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.

Aus ökonomischer Sicht liefert die Übernahme schnellen Marktzugang zu Brasilien und Lateinamerika sowie zusätzliche, margenstarke Umsätze. Offen bleibt die Belastung der Bilanz durch die Fremdfinanzierung und die Integrationsaufgabe, die von kurzfristigen Effekten bis zu längerfristigen Skalenvorteilen reichen kann. Insgesamt unterstreicht der Zukauf DEUTZ’ Ambition, im globalen Markt für dezentrale Energieversorgung deutlich zu wachsen.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 10,19EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.