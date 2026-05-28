Nordex gewinnt 110‑MW‑Deal in Türkei – 16 Turbinen für Balıkesir‑3

Neben der Lieferung und Montage schloss Nordex mit dem langjährigen Kunden Eksim Enerji A.Ş. einen zehnjährigen Premium‑Servicevertrag ab. Dieser sichert Nordex wiederkehrende Erträge durch Überwachung, Wartung und gegebenenfalls Reparaturen und trägt zur Verlässlichkeit des Betriebs der Anlagen bei. Eksim, Partner der Nordex Group seit 2010, verfügt über ein bestehendes Windportfolio von rund 832,8 MW; der neue Auftrag ergänzt dieses und belegt die anhaltende Nachfrage nach erneuerbaren Kapazitäten in der Türkei.

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen weiteren Auftrag in der Türkei gewonnen und baut damit seine starke Position auf dem dortigen Markt weiter aus. Für den Windpark Balıkesir‑3 im Bezirk Sındırgı erhält das Unternehmen den Zuschlag zur Lieferung und Errichtung von 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtleistung von 110 MW. Die Anlagen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 119 Metern installiert und als Cold‑Climate‑Version für die örtlichen Bedingungen ausgeführt. Standortvorteile sind laut Mitteilung die guten Windverhältnisse und Höhenlagen zwischen 800 und 950 Metern über dem Meeresspiegel, was langfristig hohe Energieerträge erwarten lässt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Strategisch ist der Auftrag bedeutsam: Die Türkei ist ein Schlüsselmarkt für Nordex. Seit 2017 hält das Unternehmen dort nach eigenen Angaben einen Marktanteil von rund 34 Prozent und profitiert von lokalen Wertschöpfungsanforderungen. Alle für Balıkesir‑3 gelieferten Turbinen entsprechen den YEKA‑2025‑Vorgaben zur Förderung heimischer Fertigung, was lokale Zulieferer stärkt und politische Akzeptanz erhöht. Für Nordex bedeutet dies eine Stärkung der Wettbewerbsposition gegenüber internationalen Anbietern, die nicht dieselben Lokalitätskriterien erfüllen.

Für das Unternehmen passt der Auftrag in das globale Geschäftsmodell: Nordex verfügt über ein breites Produktprogramm, das Onshore‑Turbinen in den Klassen von etwa 4 bis 7 MW+ umfasst, und unterhält Fertigungsstandorte in mehreren Ländern. Die Gruppe weist seit ihrer Gründung über 64 GW in Betrieb und erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 7,6 Mrd. Euro bei mehr als 11.100 Beschäftigten. Als börsennotiertes Unternehmen ist Nordex im MDAX und TecDAX gelistet.

Insgesamt stärkt der Deal die Auftragsbasis und das wiederkehrende Servicegeschäft von Nordex in einem wichtigen, lokalpolitisch sensiblen Markt. Für Eksim bedeutet die Investition in Balıkesir‑3 eine Erweiterung des Portfolios mit auf den Standort zugeschnittenen Großturbinen, die aufgrund ihrer Auslegung auf hohe Höhen und kühle Bedingungen langfristig attraktive Erträge liefern sollen.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.