Öl, Iran-Konflikt und EZB-Signale treiben Bund-Renditen Achterbahn

Bereits am folgenden Handelstag drehten die Renditen jedoch wieder nach oben: Ein Anstieg der Ölpreise ließ die Bund-Futures fallen und die Rendite zehnjähriger Papiere auf etwa 2,97 Prozent steigen. Hintergrund waren neue militärische Aktionen der USA im Iran und Meldungen über Angriffe auf Raketenstellungen und Boote zur Minenverlegung, die die Unsicherheit an den Märkten wieder verstärkten. Zeitgleich diffundierten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der zu Verhandlungen mahnte, aber zugleich vor Eile warnte und mögliche Kompromisse etwa beim Umgang mit angereichertem Uran ins Gespräch brachte.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben in der Berichtsperiode ein tagesaktuelles Auf und Ab zu sehen, das primär von Ölpreisschwankungen und Nachrichten zum Konflikt mit Iran getrieben wurde. Zu Wochenbeginn stiegen die Bund-Futures deutlich an – Notierungen um 126,18 bis 126,43 Punkte wurden vermeldet, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank zwischenzeitlich auf rund 2,93 bis 2,96 Prozent. Dieser Rückgang reflektierte vor allem stark gefallene Rohölpreise und die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Konflikt, die Inflationsrisiken mindert und die Aussicht auf weitere EZB-Leitzinsanhebungen abschwächt.

Die Marktreaktionen blieben stark von geopolitischen Nachrichten abhängig; die Korrelation zwischen Ölpreis und Anleihenrenditen wurde mehrfach betont. Sinkende Ölpreise reduzieren kurzfristig Inflationserwartungen und stützen somit Kurse sicherer Staatsanleihen, dagegen treiben steigende Energiepreise die Renditen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit restriktiver Geldpolitik. Institutionelle Akteure erwarteten überwiegend, dass die Europäische Zentralbank in den kommenden Sitzungen an ihrer Zinserhöhungsagenda festhält – die zeitliche Einordnung variierte zwischen Mai und Juni. Zusätzliche Impulse blieben begrenzt, da in mehreren europäischen Ländern Pfingstfeiertage und in den USA der Memorial Day das Handelsvolumen dämpften. Konjunkturdaten waren kaum im Fokus, mit Ausnahme des vom Conference Board gemessenen US-Verbrauchervertrauens.

Für Anleger und Marktteilnehmer heißt das: Positionen in festverzinslichen Papieren sollten angesichts der hohen Sensitivität gegenüber externen Schocks und der weiterhin bestehenden Zinsunsicherheit aktiv gemanagt werden. Länger laufende Titel reagieren besonders stark auf Renditebewegungen; eine erneute Ölpreisrally könnte zu spürbaren Bewertungsabschlägen führen. Hedge-Strategien über Duration-Steuerung oder Derivate können kurzfristig helfen, Risiko zu begrenzen. Achtsamkeit ist geboten bei Geldmarkt- und Kreditrisikoabschlägen, sollten Inflationsdaten wider Erwarten anziehen. Entscheidend bleiben drei Beobachtungspunkte: der Ölpreisverlauf, die konkrete Entwicklung der Verhandlungen zwischen USA und Iran sowie Äußerungen der EZB-Verantwortlichen. Solange belastbare Konjunktursignale ausbleiben, dürften Nachrichten die Märkte dominieren.

Dementsprechend rechnen Marktstrategen mit weiter erhöhten Schwankungen und raten zu höherer Absicherung von Portfolios gegenüber möglichen Risiken.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 125,7EUR auf L&S Exchange (28. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.