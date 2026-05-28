ASTA boomt nach IPO: Starkes Q1 & Siemens-Deal bis 2032

Operativ legte ASTA im ersten Quartal 2026 deutlich zu: Der Nettoumsatz stieg um 15,3 % auf 196,4 Mio. EUR, die Net‑value Sales – also Umsatz abzüglich weitergereichter Materialkosten – kletterten um 35,7 % auf 46,4 Mio. EUR. Besonders ausgeprägt war die Margenverbesserung: Das bereinigte EBITDA stieg um 68,6 % auf 17,2 Mio. EUR, was eine EBITDA‑Marge von 8,8 % auf Nettoumsatzbasis bzw. 37,1 % auf Net‑value‑Sales‑Basis ergibt. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 6,3 Mio. EUR (Vorjahr 0,9 Mio.), das Ergebnis je Aktie auf 0,49 EUR. Free Cash Flow stieg auf 12,1 Mio. EUR und signalisiert eine starke Cash‑Generierung.

ASTA Energy Solutions hat sich auf der Fachmesse CWIEME Berlin 2026 als verlässlicher Technologiepartner der Energiebranche profiliert und parallel starke Quartalszahlen vorgelegt. Das österreichische Unternehmen, spezialisiert auf kupferbasierte Leiterlösungen für Transformatoren, Generatoren, Hochspannungsanwendungen und E‑Mobility, nutzte die Leitmesse zur Präsentation technologischer Kernprodukte wie Continuously Transposed Conductors (CTCs) und Roebel Bars sowie kundenspezifischer Komponenten. Die vorzeitige Verlängerung der strategischen Partnerschaft mit Siemens Energy bis 2032 unterstreicht zudem ASTAs Stellung in internationalen Netzausbau‑ und Energieinfrastrukturprojekten.

Die Bilanzsituation hat sich durch den Börsengang im Januar 2026 deutlich entspannt: ASTA wies zum 31. März 2026 eine Net‑Cash‑Position von 38,6 Mio. EUR aus (zum Jahresende 2025 noch Net‑Debt von 56,6 Mio. EUR). Das Unternehmen bestätigte seine Guidance für 2026: Nettoumsatz >790 Mio. EUR, Net‑value Sales >170 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 55–59 Mio. EUR – bei einer Kupferpreisannahme von 11.500 USD/Tonne.

Strategisch setzt ASTA auf Kapazitätserweiterungen in Bosnien und Herzegowina, China und Indien, finanziert teilweise aus IPO‑Erlösen. Investitionen wurden im Q1 bewusst moderat gehalten (5,1 Mio. EUR) und in den Jahresverlauf verschoben. Das Trade Working Capital stieg auf 83,2 Mio. EUR, bedingt durch höhere Vorräte, Ausbau von Recyclingaktivitäten in Brasilien und gestiegene Kupferpreise. Neue langfristige Lieferverträge mit OEMs wie Prolec GE Vernova und Ganz Electric bestätigen die kommerzielle Dynamik.

Fazit: ASTA profitiert von strukturellen Tailwinds – Energiewende, Netzmodernisierung und Elektrifizierung treiben die Nachfrage nach hochqualitativen Leiterlösungen. Die Kombination aus technischer Expertise, vertikaler Integration, gestärkter Bilanz nach IPO und bestätigter Guidance macht ASTA für Investoren und Industriekunden gleichermaßen interessant, wobei Rohstoffpreisvolatilität und die zeitnahe Umsetzung der Kapazitätsausweitungen Risiken bleiben.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.