Südzucker-HV: Virtuell – Neues Vergütungssystem, CEO-Max €2,31 Mio!
Die Südzucker AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung für Donnerstag, den 16. Juli 2026, 10:00 Uhr (MESZ) einberufen – rechtlich am Sitz (Congress Center Rosengarten Mannheim) angesetzt, praktisch jedoch erneut als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a AktG. Physische Anwesenheit der Aktionäre ist ausgeschlossen; ein Zugang über das geschützte Aktionärsportal steht registrierten Anteilseignern ab 24. Juni zur Verfügung. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes sind bis spätestens 9. Juli erforderlich; das Stimmrecht lässt sich elektronisch per Briefwahl, durch Bevollmächtigte oder über weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft ausüben.
Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26, Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers für 2026/27 (Vorschlag: KPMG AG, Berlin) sowie die erstmalige Wahl eines Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht im Zuge der CSRD-Umsetzung (ebenfalls vorgeschlagen: KPMG). Weiterhin vorgesehen sind Wahlen zum Aufsichtsrat: Zwei Anteilseignervertreterinnen, Julia Merkel und Dr. Claudia Süssenbacher, haben ihre Mandate niedergelegt; der Aufsichtsrat schlägt vor, ihre Sitze mit Sabine Barthauer (Vorsitzende des Vorstands DZ HYP AG) und Dr. Petra Pani (Leiterin Recht Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) zu besetzen. Der Aufsichtsrat betont Compliance- und Diversitätskriterien; Dr. Pani steht in einem indirekten Verhältnis zu einer wesentlichen Aktionärin.
Ein Schwerpunkt ist die Billigung des revidierten Vorstandsvergütungssystems (beschlossen 6. November 2025, wirksam ab 1. Januar 2026). Wesentliche Elemente: Ziel-Direktbezüge bestehen zu 50 % aus Festgehalt, 22,5 % aus einer einjährigen variablen Vergütung (EVV, an Konzern-EBITDA gebunden, Bandbreite Mindest-/Ziel-/Höchstwerte, Maximalfaktor 175 %) und 27,5 % aus einer dreijährigen variablen Komponente (MVV). Die MVV setzt sich zu 70 % aus ROCE-Performance und zu 30 % aus Dividendenzahlungen zusammen; ein strategischer „Modifier“ (0,8–1,2) beeinflusst die Auszahlung. Maximalvergütungen wurden konkretisiert: CEO-Bruttojahresgesamtvergütung maximal €2.310.000, COO €1.750.000, übrige Vorstandsmitglieder €1.600.000. Weitere Regelungen umfassen Malus/Claw-back, ein beitragsorientiertes Altersvorsorgesystem (jährliche Beiträge ca. €153.000 CEO, €100.000 übrige Vorstände), optionale Signing-Boni (bis €1 Mio) sowie nachvertragliche Wettbewerbsverbote.
Zudem soll die Satzung (§ 15 Abs. 6) angepasst werden, um die Ermächtigung zur Durchführung virtueller HVs für fünf Jahre zu verlängern. Abschließend meldet die Investmentbank Barclays eine Senkung des Kursziels für Südzucker von €15 auf €14, bewertet die Aktie aber weiterhin mit „Overweight“; entscheidend bleibe die Entwicklung im Ethanolgeschäft, die die Erholung des Zuckergeschäfts beeinflusse.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 11,53EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
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