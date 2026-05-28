Südzucker-HV: Virtuell – Neues Vergütungssystem, CEO-Max €2,31 Mio!

Die Südzucker AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung für Donnerstag, den 16. Juli 2026, 10:00 Uhr (MESZ) einberufen – rechtlich am Sitz (Congress Center Rosengarten Mannheim) angesetzt, praktisch jedoch erneut als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a AktG. Physische Anwesenheit der Aktionäre ist ausgeschlossen; ein Zugang über das geschützte Aktionärsportal steht registrierten Anteilseignern ab 24. Juni zur Verfügung. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes sind bis spätestens 9. Juli erforderlich; das Stimmrecht lässt sich elektronisch per Briefwahl, durch Bevollmächtigte oder über weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft ausüben. Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26, Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers für 2026/27 (Vorschlag: KPMG AG, Berlin) sowie die erstmalige Wahl eines Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht im Zuge der CSRD-Umsetzung (ebenfalls vorgeschlagen: KPMG). Weiterhin vorgesehen sind Wahlen zum Aufsichtsrat: Zwei Anteilseignervertreterinnen, Julia Merkel und Dr. Claudia Süssenbacher, haben ihre Mandate niedergelegt; der Aufsichtsrat schlägt vor, ihre Sitze mit Sabine Barthauer (Vorsitzende des Vorstands DZ HYP AG) und Dr. Petra Pani (Leiterin Recht Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) zu besetzen. Der Aufsichtsrat betont Compliance- und Diversitätskriterien; Dr. Pani steht in einem indirekten Verhältnis zu einer wesentlichen Aktionärin.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker! Long 10,65€ 0,98 × 11,53 Zum Produkt Short 12,47€ 1,10 × 10,58 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.