🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Krypto blutet

    1597 Aufrufe 1597 1 Kommentar 1 Kommentar

    Bitcoin, ETH und XRP leiden – Iran-Eskalation löst heftige Liquidationen aus

    Neue Eskalationen im Nahen Osten erschüttern den Kryptomarkt und lösen einen massiven Abverkauf bei Bitcoin, Ethereum und XRP aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto blutet - Bitcoin, ETH und XRP leiden – Iran-Eskalation löst heftige Liquidationen aus
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt notiert am Donnerstag deutlich niedriger. Bitcoin notiert am Donnerstagmorgen 3,5 Prozent im Minus bei 72.880 US-Dollar und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 5 Wochen. Besonders hart trifft es auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung gibt 4,7 Prozent auf 1.974 US-Dollar nach und fällt damit unter die 2.000 US-Dollar-Marke.

    XRP schließt sich dem Abverkauf an und fällt um 3,8 Prozent auf 1,27 US-Dollar. Insgesamt gibt der Kryptomarkt um 3,1 Prozent auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 2,45 Billionen US-Dollar nach.

    Fast eine Milliarde Dollar vernichtet

    Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von nur 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von insgesamt 958,8 Millionen US-Dollar liquidiert.

    Der Großteil der Verluste entfiel auf Long-Positionen. Rund 897 Millionen US-Dollar wurden auf bullishe Wetten ausgelöscht, während lediglich 61 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert wurden.

    Bitcoin führte die Liquidationen mit 386 Millionen US-Dollar an. Dahinter folgte Ethereum mit 246 Millionen US-Dollar. Die größte einzelne Liquidation war eine Bitcoin-Position im Wert von 15,34 Millionen US-Dollar auf der Handelsplattform Hyperliquid.

     

    Nahost-Konflikt erschüttert Risikomärkte

    Auslöser der jüngsten Verkaufswelle sind neue militärische Spannungen im Nahen Osten. Das US-Zentralkommando führte Luftangriffe auf einen iranischen Militärstandort nahe der Straße von Hormus durch. Gleichzeitig meldeten US-Behörden den Abschuss von vier iranischen Angriffsdrohnen, die auf ein kommerzielles Schiff abgefeuert worden seien.

    Ein US-Regierungsvertreter bezeichnete die Maßnahmen als defensiv und erklärte, Ziel sei die Aufrechterhaltung der Waffenruhe gewesen, die im vergangenen Monat begonnen hatte.

    Zusätzlich verschärften neue Sanktionen der US-Regierung gegen Iran die Lage. Das US-Finanzministerium belegte die iranische Persian Gulf Strait Authority mit Strafmaßnahmen und warf der Organisation vor, Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge systematisch zu erpressen.

    Berichten zufolge reagierte Iran mit Angriffen auf den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt, von dem die Luftschläge ausgegangen sein sollen. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten entsprechende Militäraktionen.

    US-Präsident Donald Trump versuchte unterdessen, die Märkte zu beruhigen. Bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus erklärte Trump, keine einzelne Nation werde die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen.

    "Es sind internationale Gewässer", sagte Trump. "Die Meerenge wird für alle offen bleiben. Die USA werden darüber wachen".

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto blutet Bitcoin, ETH und XRP leiden – Iran-Eskalation löst heftige Liquidationen aus Neue Eskalationen im Nahen Osten erschüttern den Kryptomarkt und lösen einen massiven Abverkauf bei Bitcoin, Ethereum und XRP aus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     