Bitcoin, ETH und XRP leiden – Iran-Eskalation löst heftige Liquidationen aus

XRP schließt sich dem Abverkauf an und fällt um 3,8 Prozent auf 1,27 US-Dollar. Insgesamt gibt der Kryptomarkt um 3,1 Prozent auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 2,45 Billionen US-Dollar nach.

Der Kryptomarkt notiert am Donnerstag deutlich niedriger. Bitcoin notiert am Donnerstagmorgen 3,5 Prozent im Minus bei 72.880 US-Dollar und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 5 Wochen. Besonders hart trifft es auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung gibt 4,7 Prozent auf 1.974 US-Dollar nach und fällt damit unter die 2.000 US-Dollar-Marke.

Fast eine Milliarde Dollar vernichtet

Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von nur 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von insgesamt 958,8 Millionen US-Dollar liquidiert.

Der Großteil der Verluste entfiel auf Long-Positionen. Rund 897 Millionen US-Dollar wurden auf bullishe Wetten ausgelöscht, während lediglich 61 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert wurden.

Bitcoin führte die Liquidationen mit 386 Millionen US-Dollar an. Dahinter folgte Ethereum mit 246 Millionen US-Dollar. Die größte einzelne Liquidation war eine Bitcoin-Position im Wert von 15,34 Millionen US-Dollar auf der Handelsplattform Hyperliquid.

Nahost-Konflikt erschüttert Risikomärkte

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle sind neue militärische Spannungen im Nahen Osten. Das US-Zentralkommando führte Luftangriffe auf einen iranischen Militärstandort nahe der Straße von Hormus durch. Gleichzeitig meldeten US-Behörden den Abschuss von vier iranischen Angriffsdrohnen, die auf ein kommerzielles Schiff abgefeuert worden seien.

Ein US-Regierungsvertreter bezeichnete die Maßnahmen als defensiv und erklärte, Ziel sei die Aufrechterhaltung der Waffenruhe gewesen, die im vergangenen Monat begonnen hatte.

Zusätzlich verschärften neue Sanktionen der US-Regierung gegen Iran die Lage. Das US-Finanzministerium belegte die iranische Persian Gulf Strait Authority mit Strafmaßnahmen und warf der Organisation vor, Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge systematisch zu erpressen.

Berichten zufolge reagierte Iran mit Angriffen auf den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt, von dem die Luftschläge ausgegangen sein sollen. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten entsprechende Militäraktionen.

US-Präsident Donald Trump versuchte unterdessen, die Märkte zu beruhigen. Bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus erklärte Trump, keine einzelne Nation werde die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen.

"Es sind internationale Gewässer", sagte Trump. "Die Meerenge wird für alle offen bleiben. Die USA werden darüber wachen".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



