FMCG überraschend stabil – doch Düngemittel könnten 2027 alles verteuern

NIQ-Markenexperte David Georgi führt die relative Stabilität auf die geringere direkte Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von den betroffenen Energie- und Rohstoffströmen im Vergleich zur Lage zu Beginn des Ukraine-Kriegs zurück. Demnach wirken mögliche Belastungen momentan eher indirekt und verzögert, sodass sich Druck auf Handelspreise bisher in Grenzen hält. Parallel stieg die Inflationsrate im April auf 2,9 Prozent, den höchsten Stand seit Januar 2024; Lebensmittelpreise zogen dabei jedoch nur moderat um 1,2 Prozent im Jahresvergleich an. Betrachtet man kurzfristige Entwicklungen, zeigen sich bei einzelnen Gemüsesorten deutliche Schwankungen – etwa höhere Notierungen für Blumenkohl, Wirsing, Kohl, Tomaten und Kartoffeln –, die laut Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft eher ernte- und witterungsbedingt sind als kriegsbedingt.

Die jüngsten Analysen zeigen, dass die aktuellen geopolitischen Spannungen infolge des Kriegs im Iran unterschiedliche Spuren in der deutschen Volkswirtschaft hinterlassen: Energie- und Kraftstoffpreise sind spürbar gestiegen, während das Segment der schnell drehenden Verbrauchsgüter (FMCG) bislang erstaunlich stabil geblieben ist. Das Marktforschungsunternehmen NIQ weist darauf hin, dass der durchschnittliche Preis pro Packung bei FMCG-Artikeln seit Kriegsbeginn Ende Februar 2026 weitgehend zwischen 2,01 und 2,08 Euro schwanke. Signifikante Preissprünge etwa bei Lebensmitteln, Körperpflege- und Kosmetikprodukten seien bislang ausgeblieben.

Eine relevante Ausnahme bilden Düngemittel: Hier lassen sich infolge der geopolitischen Störung bereits Preisanstiege beobachten. Da viele landwirtschaftliche Produzenten derzeit bevorratet sind, drohen diese Mehrkosten nach Einschätzung von Marktbeobachtern erst im Verlauf des kommenden Jahres in vollem Umfang auf Agrar- und Nahrungsmittelpreise durchzuschlagen. Für Handel und Hersteller bedeutet dies eine potenziell verzögerte, aber substanzielle Kostenwelle, die Margen und Preisstrategien 2027 belasten könnte.

Vor dem Hintergrund dieser makroökonomischen Lage ist die Ankündigung von Michter's Distillery, im Juni 2026 einen 10 Jahre alten Single Barrel Rye-Whiskey in den US-Markt zu bringen, ein Indiz für anhaltende Nachfrage im Premiumsegment. Das Einzelpreisniveau von rund 210 Dollar pro Flasche und die Auszeichnungen der Marke unterstreichen die Preisbereitschaft für hochwertige Spirituosen, auch wenn deren konjunkturelle Bedeutung für die breite Binnenwirtschaft begrenzt bleibt.

Für Handelsketten eröffnet die gegenwärtige Spannungs- und Kostenlage sowohl Risiken als auch Handlungsoptionen: Solange FMCG-Preise stabil bleiben, können Discounter und Supermärkte mit gezielten Promotions und Eigenmarken die Nachfrage stabilisieren und Preisführerschaft behaupten. Gleichzeitig müssen Händler und Zulieferer die Entwicklung der Düngemittel- und Energiepreise genau beobachten und Beschaffungsstrategien anpassen, etwa durch langfristige Verträge oder verstärkte Vorratshaltung. Auf Ebene der Geldpolitik dürfte eine moderate, aber anhaltende Teuerung die Europäische Zentralbank zu vorsichtigem Abwarten veranlassen, bis strukturierte Kostenüberwälzungen sichtbar werden. Unternehmen und Verbraucher sollten sich nun auf steigende Unsicherheit in 2027 besser vorbereiten.

Mais wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 448,7PKT auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.