IVU boomt: Barcelona-Auftrag und SaaS-Wachstum treiben Umsatz & EBIT

FGC führt die integrierte Planungs- und Steuerungssoftware IVU.rail für den Regionalbahnverkehr ein und migriert damit von einem Inhouse-System zu einer cloudbasierten SaaS-Lösung (IVU.cloud). Die Anwendungen decken das gesamte Planungsportfolio ab – Netz und Infrastruktur, Fahrplan sowie Fahrzeug-, Umlauf-, Dienst- und Personaleinsatzplanung. Für FGC, das rund um Barcelona ein elektrifiziertes Netz von 189 Kilometern mit 81 Stationen betreibt sowie die 87 Kilometer lange Strecke Lleida–La Pobla de Segur, verspricht die Umstellung effizientere, besser verzahnte Abläufe und ortsunabhängigen Zugriff für Mitarbeitende. FGC ist der dritte spanische Eisenbahnbetreiber, der IVU.rail einführt; IVU ist bereits im spanischen Hochgeschwindigkeits- und U-Bahn-Betrieb präsent. IVU übernimmt zudem die technische Betriebsführung der Plattform – ein Geschäftsmodell, das wiederkehrende Erlöse fördert.

IVU Traffic Technologies setzt seinen Wachstumskurs fort: Einerseits sichert sich der Berliner Anbieter mit der Vergabe an Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) in Barcelona einen weiteren Referenzkunden in Spanien, andererseits unterstreichen die jüngsten Quartalszahlen die wirtschaftliche Dynamik des Unternehmens.

Parallel meldet IVU solide operative Fortschritte: Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13 % auf 34,9 Mio. Euro (Q1-2025: 30,8 Mio.), das Rohergebnis legte um 17 % auf 29,0 Mio. Euro zu (Q1-2025: 24,7 Mio.). Besonders auffällig ist die Verbesserung beim operativen Ergebnis: Das EBIT stieg von 0,2 Mio. auf 1,54 Mio. Euro. IVU macht das verstärkt wachsende Segment aus Hosting- und Serviceverträgen als wesentlichen Treiber für Margen und Planbarkeit aus – ein Effekt, der durch die FGC-Entscheidung weiter gestützt wird.

Vor dem Hintergrund eines hohen Auftragsbestands bestätigt das Management seine Jahresziele: Konzernumsatz über 160 Mio. Euro, Rohergebnis rund 130 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 20 Mio. Euro (Ist 2025: Umsatz 149,7 Mio., Rohergebnis 121,5 Mio., EBIT 18,6 Mio.). Die Kombination aus Neukundenakquisitionen, Internationalisierung in strategischen Märkten wie Spanien und dem Ausbau wiederkehrender, cloudbasierter Erlösquellen stärkt die Prognosesicherheit.

Risiken bleiben technologische Migrationshürden und operative Implementationsaufwände bei Großkunden. Insgesamt aber sendet die Doppelmeldung ein klares Signal: IVU nutzt die Trendwende zu SaaS-Lösungen im Bahnbetrieb erfolgreich, wandelt Aufträge in vorhersehbare Erträge um und verbessert sukzessive seine Profitabilität – ein Befund, der Investoren und Verkehrsunternehmen gleichermaßen ansprechen dürfte.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,03EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.