Hier drei klickstarke Überschriften (je ≤75 Zeichen): 1) Ernst Russ stärkt Kapitalmarkt: Backlog explodiert, Prognose erhöht 2) Ernst Russ steigert Streubesitz und Backlog – Prognose angehoben 3) Ernst Russ setzt auf neue Flotte und Liquidität – Akti

Zeitgleich legte Ernst Russ die Zahlen für das erste Quartal 2026 vor. Trotz eines belasteten Umfelds durch geopolitische Unwägbarkeiten und volatile Energiepreise erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 37,8 Mio. EUR und ein EBIT von 13,2 Mio. EUR. Operativ stachen vor allem die deutlich gestiegenen Chartererlöse hervor: Die durchschnittliche Tagescharterrate kletterte um 2.663 USD auf 19.546 USD, bei einer sehr hohen Flottenauslastung von 99,8 Prozent. Bereinigt um Schiffsverkaufserlöse verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 54,3 Prozent (Vj. 51,2 %), ein Indiz für die Effektivität der Portfoliooptimierung.

Die Hamburger Reederei Ernst Russ AG hat in einer Reihe von Mitteilungen Ende Mai 2026 sowohl ihre Kapitalmarktposition als auch operative Fortschritte präsentiert. Nach einer überzeichneten Privatplatzierung durch Hauptaktionäre erhöhte sich der Streubesitz der Aktie von 24,7 auf 28,0 Prozent. Das Management wertet die Transaktion als Vertrauensbeweis externer Investoren und als Maßnahme zur Verbesserung der Liquidität und Handelbarkeit der Aktie.

Prognose, Flottenstrategie und Portfolioentwicklung

Der Charter-Backlog stieg maßgeblich auf 620,9 Mio. EUR, die durchschnittliche Restlaufzeit der Kontrakte verlängerte sich auf 34,3 Monate – beides Resultate von jüngsten langfristigen Charterabschlüssen. Strategisch stockte Ernst Russ die Flotte gezielt auf: Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen mit jeweils siebenjährigen Charterverträgen sowie der Einstieg in das Tankersegment durch den Kauf von vier Produkt-/Chemikalientanker-Neubauten, die mit Festchartern von mindestens fünf Jahren unterlegt sind. Parallel wurde das ältere 1.710 TEU-Schiff MS „EF Emira“ veräußert, um die Flottenstruktur zu verjüngen.

Finanzen und Ausblick

Die Liquidität erhöhte sich leicht auf 120,2 Mio. EUR, der operative Cashflow blieb mit 17,4 Mio. EUR stabil. Die Eigenkapitalquote sank moderat auf 73,3 Prozent. Wesentliche Gründe für das deutlich niedrigere EBIT im Vergleich zum Vorjahr sind der Wegfall eines Veräußerungsgewinns aus Q1 2025 sowie Währungseffekte durch einen schwächeren US-Dollar. Vor dem Hintergrund der strategiekonformen Transaktionen hob das Management die EBIT-Prognose für 2026 auf 45–55 Mio. EUR an; die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 145–160 Mio. EUR. Auf der virtuellen Hauptversammlung am 4. Juni steht ein Dividendenvorschlag von 0,25 EUR je Aktie zur Abstimmung.

Fazit

Ernst Russ nutzt Kapitalmaßnahmen und gezielte Akquisitionen, um Cashflow-Stabilität und Marktrelevanz zu erhöhen. Die gestiegene Streubesitzquote und der ausgebaute Charter-Backlog stärken die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt, während die neue Tonnage die Ertragsbasis für kommende Jahre absichern soll.

Die Ernst Russ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 8,93EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.