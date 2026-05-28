Brüssel setzt Grenzen für Starlink: 2‑GHz‑Band wird EU‑zentriert

Die EU-Kommission hat einen weitreichenden Vorschlag zur Neuordnung des 2‑Gigahertz-Frequenzbands vorgelegt, der strategische Interessen mit Marktöffnung kombiniert. Kernpunkt: Ein Drittel des Bands soll künftig für staatliche Nutzung – etwa kritische Kommunikation, Sicherheit und Militär – reserviert und ausschließlich von EU‑Betreibern bereitgestellt werden. Die verbleibenden zwei Drittel sind für kommerzielle Dienste vorgesehen; hiervon soll die Hälfte neuen Anbietern aus der EU vorbehalten sein, die andere Hälfte auch externen Anbietern offenstehen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass zwei Drittel der Lizenzen insgesamt EU‑Anbietern zugutekämen. Die neuen europaweiten Zuteilungen sollen 2027 erfolgen und ersetzen bestehende Lizenzen, die derzeit unter anderem an US‑Konzerne wie Viasat und Echostar vergeben sind.

Die Brüsseler Initiative zielt ausdrücklich darauf ab, die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu verringern und die Konnektivität in Krisensituationen sowie in Regionen ohne terrestrische Netze zu stärken. Die Kommission betont die strategische Dimension: Das 2‑Gigahertz-Band bietet Reichweitenvorteile gegenüber höheren Frequenzen und eignet sich für Anwendungen von Notfallkommunikation bis zu Direct‑to‑Device‑Diensten für Smartphones. Internationale Marktstrukturen haben sich zugunsten von Anbietern wie SpaceX/Starlink verschoben; auch Amazon baut mit Project Kuiper/LEO eigene Kapazitäten auf. Diplomatisch hält die Kommission Gespräche mit Partnern für wichtig, gleichzeitig begegnet die Maßnahme möglichen Vorwürfen aus den USA, Europa schütze seinen Binnenmarkt zu stark. Für eine Umsetzung ist die Zustimmung von EU‑Parlament und Mitgliedstaaten erforderlich.