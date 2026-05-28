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    BVB schützt Vermögen: Nmecha bleibt – Adeyemi droht Verkauf

    BVB schützt Vermögen: Nmecha bleibt – Adeyemi droht Verkauf
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Der Sportvorstand von Borussia Dortmund hat in dieser Woche signalisiert, dass der Klub seine sportlichen und wirtschaftlichen Vermögenswerte aktiv schützen will. Ole Book stellte klar, dass Felix Nmecha trotz einer bis 2030 laufenden Vertragsverlängerung mit einer mutmaßlichen Ausstiegsklausel nicht verkauft werden soll: „Felix wird auch in der nächsten Saison für uns spielen.“ Für eine Wirtschaftsredaktion ist diese Aussage mehr als sportliche Selbstversicherung. Nmecha repräsentiert einen handelbaren Marktwert, dessen Steigerung durch starke Leistungen bei Großereignissen wie der WM erhebliche Transfererlöse in Aussicht stellt. Die Entscheidung, ihn zu halten, unterstreicht den strategischen Fokus auf sportliche Kontinuität vor kurzfristiger Aktivierung von Kapital.

    Bei Karim Adeyemi zeichnet sich ein gegensätzliches Szenario ab. Ohne WM-Teilnahme verhandelt der Klub offen über eine Verlängerung; scheitert dies, strebt Dortmund offenbar einen Verkauf vor Beginn der nächsten Saison an. Die Vermeidung eines abwanderungsbedingten Wertverlusts im letzten Vertragsjahr ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar: Transfers sind wichtige Ertragsquellen, deren Timing und Höherbewertung über Vertragslaufzeiten entscheidend sind.

    Parallel zu Personalfragen lief die erste Saison der neuen TV-Rechteperiode, die interessante Marktverschiebungen offenbarte. Trotz einer fragmentierteren Rechtevergabe erreichte die Bundesliga insgesamt Rekichweiten: Die „Sportschau“ blieb mit durchschnittlich 3,54 Millionen Zuschauern und 21,0 Prozent Marktanteil ein wertvoller Werbeträger für lineares Fernsehen und demonstriert die anhaltende Bedeutung etablierter Marken für Reichweitenstabilität.

    Sat.1 verbuchte mit neun Livespielen und Relegationspartien überraschende Erfolge im Quotengeschäft; einzelne Spiele erreichten bis zu 4,1 Millionen Zuschauer und verschafften dem Sender Tageserfolge trotz weniger prominenter Teilnehmer. Sky als traditionsreicher Rechteinhaber meldete mit durchschnittlich 2,993 Millionen Zuschauern pro Spieltag ein Plus von zwölf Prozent, obwohl die Konferenz an DAZN ging. DAZN selbst berichtet von einer Nettoreichweite der neuen Konferenz von rund 900.000 Zuschauern bis Spieltag 32; Vergleichsprobleme aufgrund unterschiedlicher Messmethoden bleiben bestehen.

    Die 2. Bundesliga zeigte sich als Zuschauermagnet für RTL und Nitro mit Rekordwerten seit 2021. Insgesamt deuten die Zahlen auf wachsende Gesamtreichweiten und neue Erlöspotenziale für Rechteinhaber, aber auch auf steigende Komplexität in der Vermarktung.

    Für Vereine wie Dortmund bedeutet dies: sportliche Entscheidungen sind zugleich finanzielle Entscheidungen — zwischen Wertstabilisierung, Vermarktungsoptionen und kurzfristigem Kapitalbedarf. Die Medienentwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf Sponsoringverträge, Abonnements und Werbepreise: Höhere Reichweiten erlauben gezielte Preisanpassungen, während Streaming-Anbieter neue Erlösmodelle erproben. Für Dortmund und vergleichbare Klubs heißt das, Transferpolitik, Kaderplanung und Markenpflege eng zu verzahnen, um sowohl sportlichen Erfolg als auch Ertragspotenziale zu maximieren. Risikomanagement und Vertragsgestaltung, etwa Exitklauseln und staffelbare Prämien, gewinnen in diesem Umfeld an strategischer Bedeutung. Langfristige Planung entscheidet über sportlichen Erfolg und wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Klubs jetzt.



    Borussia Dortmund

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,108EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



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