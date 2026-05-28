An großem Widerstand

Dort treffen die Kurse allerdings auf mehrere wichtige Widerstände, weshalb Vorsicht angebracht bleibt. Anleger könnten daher darüber nachdenken, Positionen teilweise abzusichern oder Gewinne mitzunehmen. In solchen Marktphasen kommt es häufig zu stärkeren Kursschwankungen und einer vorübergehenden Konsolidierung, bevor ein neuer größerer Anlauf nach oben startet.

Bereits der Anstieg über die Marke von 146,00 Euro hatte ein positives Signal ausgelöst und der Aktie zunächst Potenzial bis zum EMA 200 bei 158,22 Euro eröffnet. Darüber hinaus galt jedoch schon damals der Bereich um 165,00 Euro als mögliches nächstes Ziel. Genau dieses Niveau hat die Aktie am Mittwoch nun erreicht.

Langfristig bleibt ein weiteres Kursziel bei 192,30 Euro im Blick. Kurzfristige Rücksetzer bis etwa 155,00 Euro wären im Rahmen einer normalen Konsolidierung keine Überraschung. Solche Rückgänge könnten für Anleger jedoch interessante Einstiegsmöglichkeiten zu günstigeren Kursen bieten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 155,00 Euro

Kursziel : 192,30 Euro

Renditechance via DN1TLC : 110 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1TLC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,19 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 144,7329 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 144,7329 Euro akt. Kurs Basiswert: 165,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 192,30 Euro Hebel: 7,28 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4LAD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,44 - 2,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 190,2251 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 190,2251 Euro akt. Kurs Basiswert: 165,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,53 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.