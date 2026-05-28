Ausbruchsversuch!

Auf Tagesbasis wurde der Ausbruch bereits bestätigt. Nun kommt es darauf an, dass sich die positive Entwicklung auch auf Wochenbasis festigt. Gelingt der Aktie in den nächsten Stunden ein überzeugender Anstieg über 191,25 Euro, eröffnen sich weitere Kursziele bei 195,05 Euro und darüber hinaus bei 210,10 Euro. Dieses Niveau entspricht zugleich dem 61,8 % Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung und gilt deshalb als wichtige technische Marke.

Risiken bleiben dennoch bestehen: Sollte die Aktie überraschend unter 174,00 Euro auf Tagesschlussbasis fallen, würde dies auf eine deutlich schwächere Marktphase hindeuten. In diesem Fall könnte sich weiteres Korrekturpotenzial bis auf 163,75 Euro und damit zum Tief aus dem Mai eröffnen. Sollte auch diese Marke nicht halten, würden anschließend die Jahrestiefs bei 156,55 Euro in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 191,25 Euro

Kursziele : 195,05 und 210,10 Euro

Renditechance via DN1WBE : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1WBE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 171,356 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 171,356 Euro akt. Kurs Basiswert: 188,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 210,10 Euro Hebel: 10,11 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8BJJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,84 - 2,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 206,7232 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 206,7232 Euro akt. Kurs Basiswert: 188,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.