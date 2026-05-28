Gold crasht auf 4.388,05 USD

Gold-Anleger-Sentiment heute (wallstreet-online): Kurzfristig uneinheitlich; Berichte über Kursrückgänge und Skepsis wechseln mit Hinweisen auf Fundamentaldaten (Vertrauensverlust in USD, Risiken bei US-Staatsanleihen; Zentralbanken kaufen). Langfristig bleibt Gold als Reserve-Asset robust: mögliche Ziele zwischen 5.000–10.000 USD, teils 6.000–9.000 USD genannt. 14-Tage-Verlauf aus den Posts nicht eindeutig ableitbar.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.908,34USD. Heute notiert Gold bei 4.388,05USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.497,1USD wert – ein Zuwachs von +129,94 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.