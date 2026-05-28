Silberpreis bricht ein jetzt 73,09 USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Volatilität mit 2–5 USD täglichen Schwankungen; Kurs um 71.89 EUR, GAP bei ca. 68 USD im Fokus. Mehrere Beiträge erwarten eine finale Abwärtswelle und anschließend GAP-Test im Juni/Juli; orange Trendlinie als Halt wird genannt. Trend bleibt unklar, Unsicherheit dominiert.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,15074USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,09USD ein Wert von 45.253,6USD geworden – ein Gewinn von +352,54 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.