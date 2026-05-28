EVN: Konzernergebnis +24,7% – 1 Mrd. Invest für Wind, PV & Speicher

Operativ prägten unterschiedliche Witterungsbedingungen die Berichtsperiode: Österreich und Nordmazedonien waren deutlich kälter, Bulgarien milder. Zugleich lagen Wind- und Wassererträge in vielen Kernmärkten unter dem langjährigen Durchschnitt, was die Erzeugung dämpfte; ausgenommen war die Wasserführung in Nordmazedonien. Die erneuerbare Stromproduktion belief sich auf 1.209 GWh, der Anteil erneuerbarer Erzeugung stieg auf 80,5 Prozent.

EVN hat das erste Halbjahr 2025/26 mit einem robusten operativen Ergebnis abgeschlossen und bestätigt den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24,7 Prozent auf 312,4 Mio. Euro, getragen von einem Umsatzanstieg von 3,2 Prozent auf 1.187,0 Mio. Euro sowie einem um 7,9 Prozent verbesserten EBITDA von 553,3 Mio. Euro. Positiv wirkte sich der im März abgeschlossene Verkauf des internationalen Projektgeschäfts aus, dessen Kaufpreis von 100 Mio. Euro zur Reduktion der Nettoverschuldung auf 1.094,8 Mio. Euro beitrug.

Auf Ebene der Einnahmen wirkten regulatorische Preiseffekte in den Verteilnetzen in Niederösterreich und Bulgarien positiv. Sonstige betriebliche Erträge sanken hingegen, weil im Vorjahr Versicherungsentschädigungen nach Hochwasser enthalten waren, während das aktuelle Halbjahr einen Einmaleffekt aus einem Unternehmenserwerb auswies.

Aufwendungen für Fremdstrom und Energieträger blieben mit 916,9 Mio. Euro nahezu konstant, da gestiegene vorgelagerte Netzkosten und höhere Wärmebeschaffung durch geringere Gasbeschaffungskosten ausgeglichen wurden. Personalaufwand erhöhte sich auf 240,2 Mio. Euro aufgrund kollektivvertraglicher Anpassungen.

Die at Equity Ergebnisse gingen um 10,2 Prozent auf 68,0 Mio. Euro zurück, dennoch verbesserte sich das EBIT auf 362,9 Mio. Euro (+8,2 Prozent) nach höheren Abschreibungen von 190,5 Mio. Euro. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf –22,3 Mio. Euro und trug zu einem Ergebnis vor Steuern von 340,5 Mio. Euro bei.

Strategisch bleibt EVN auf Wachstum und Transformation fokussiert. Für 2025/26 ist ein Investitionsprogramm von rund 1 Mrd. Euro geplant; bis 2030 sollen 770 MW Windkraft, 300 MWp Photovoltaik und 300 MW Batteriespeicher realisiert werden. Im Halbjahr gingen zwei Windparks (Gnadendorf, Ebenfurth) ans Netz, eine PV-Anlage in Gaweinstal wurde fertiggestellt, und Großbatteriespeicher sind im Bau. Außerdem startete die Kooperation mit AVIA zum Ausbau der Schnellladeinfrastruktur und der Bau einer 24 km Trinkwassertransportleitung in Niederösterreich (Investitionsvolumen ca. 15 Mio., Inbetriebnahme 2029/30) wurde initiiert.

Mit bestätigten Ratings (Moody’s A1, Scope A+, jeweils stabil) sowie einer soliden Bilanz sieht sich EVN gut positioniert. Der Vorstand bestätigt den Ausblick: EBITDA und Konzernergebnis sollen etwa auf Vorjahresniveau liegen; das Konzernergebnis wird in einer Spanne von rund 430 bis 480 Mio. Euro prognostiziert. Insgesamt dokumentiert der Halbjahresbericht die finanzielle Stabilität und die strategische Ausrichtung auf erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit.

Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.