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    BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 4,487EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Andrew Lobbenberg
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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