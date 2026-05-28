Adler Group: Fortschritte bei Projektverkäufen & starke Q1 2026 Performance
Die Adler Group startet 2026 mit spürbarem Fortschritt: Verkäufe senken die Schulden, das Berliner Mietportfolio wächst stabil und die Liquidität bleibt solide.
Foto: cegoh - pixabay
- Die Adler Group hat im ersten Quartal 2026 Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien gemacht.
- Seit Jahresbeginn wurden Projektentwicklungen im Wert von 197 Mio. EUR verkauft, um die Verschuldung zu reduzieren.
- Das Berliner Mietportfolio verzeichnet ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,6 % und eine Leerstandsquote von 1,4 %.
- Das operative Ergebnis im Q1 2026 stieg auf 0 Mio. EUR, während die Nettomieteinnahmen auf 31 Mio. EUR sanken, aber die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt wurde.
- Nach der vorzeitigen Rückzahlung der Adler Real Estate Anleihe in Höhe von 14,8 Mio. EUR im März 2026 sind keine Kapitalmarktverbindlichkeiten vor 2028 fällig, und der LTV liegt bei 77,1 %.
- Das Unternehmen verfügt zum Ende des ersten Quartals 2026 über liquide Mittel in Höhe von 301 Mio. EUR.
Der Kurs von ADLER Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1685EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,17 % im
Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1710EUR das entspricht einem Plus von +1,48 % seit der Veröffentlichung.
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