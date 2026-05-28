KAP AG startet erfolgreich ins neue Jahr – Prognose für 2026 bestätigt
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal 2026 stellt die KAP AG die Weichen für die Zukunft – mit Refinanzierung, Restrukturierung und klarer Jahresprognose.
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- Der Umsatz der KAP AG sank im ersten Quartal 2026 um 9,1 % auf 66,0 Mio. EUR, beeinflusst durch ein anspruchsvolles Marktumfeld und geringere Nachfrage
- Das normalisierte EBITDA lag bei 6,4 Mio. EUR, was einem Rückgang von 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, mit einer Marge von 9,7 %
- Die Entwicklung im ersten Quartal war geprägt von schwächerer Nachfrage in den Segmenten flexible films, engineered products und surface technologies, was zu Umsatzrückgängen führte
- Das Unternehmen hat im April 2026 eine Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen und startet umfassende Restrukturierungsmaßnahmen, inklusive Kosteneinsparungen und Produktionsverlagerungen
- Für 2026 bestätigt die KAP AG ihre Prognose: Umsatzerlöse zwischen 230 Mio. EUR und 250 Mio. EUR sowie ein normalisiertes EBITDA zwischen 19 Mio. EUR und 23 Mio. EUR
- Die Maßnahmen zur Kosten- und Kapazitätsanpassung, wie die Schließung des Standorts in Hessisch Lichtenau zum 30. Juni 2027, sollen die operative Wettbewerbsfähigkeit stärken
Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im Plus.
+2,50 %
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