Tocvan entdeckt neue Gold-Silber-Zonen und bringt Pilotmine zügig voran

Tocvan Ventures Corp. hat heute eine Pressemitteilung veröffentlicht, die den Eindruck verstärkt, dass sich Gran Pilar zunehmend von einem klassischen Explorationsprojekt zu einem großflächigen Entwicklungsprojekt mit Distriktpotenzial entwickelt.

Die News kombiniert gleich mehrere bedeutende Entwicklungen:

Die Entdeckung von 3 neuen Gold-Silber-Zonen außerhalb der bekannten Main Zone Lagerstätte

Sichtbare Fortschritte beim Aufbau der Pilotmine

Eine massive Ausweitung der Exploration

Noch ausstehende Ergebnisse aus 19 weiteren Bohrlöchern

Gerade diese Kombination dürfte für Aktionäre besonders interessant sein. Während einzelne Explorer oft nur punktuelle Bohrergebnisse veröffentlichen, erzielt Tocvan aktuell gleichzeitig an mehreren Fronten Fortschritte: Exploration, Infrastruktur, Pilotproduktion und Distrikt-Expansion.

Gran Pilar wächst weit über die Main Zone hinaus

Besonders wichtig an den heutigen Ergebnissen ist nicht unbedingt allein der Goldgehalt einzelner Abschnitte, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Mineralisierung inzwischen in immer größerer Entfernung zur Main Zone nachgewiesen wird.

Die neuen Bohrungen bestätigen, dass sich das mineralisierte System über mehrere parallele Trends und Strukturkorridore erstreckt.

Die wohl wichtigste neue Entdeckung stammt aus dem sogenannten El Mezquite Trend im South Block. Bohrloch JES-26-134 durchschnitt:

3,1 m @ 1,5 g/t Gold und 25 g/t Silber

inklusive 1,5 m @ 2,4 g/t Gold und 33 g/t Silber

Bemerkenswert ist vor allem die Lage dieses Treffers. Die Mineralisierung erweitert den El Mezquite Trend rund 1.000 m südlich der ursprünglichen Entdeckungsbohrung und liegt inzwischen etwa 1,7 km von der Main Zone entfernt.

Zusätzlich beginnt die Mineralisierung sehr oberflächennah. Laut Unternehmen startet die anomale Mineralisierung bereits ab rund 9 m Tiefe und zieht sich über fast 40 m entlang des Bohrlochs.

Das deutet darauf hin, dass Tocvan möglicherweise ein wesentlich größeres epithermales System erschließt als ursprünglich angenommen.

Übersicht der neuen Explorationsziele bei Gran Pilar. Die Karte zeigt die jüngsten Entdeckungen entlang mehrerer paralleler Strukturkorridore, darunter El Mezquite, Bojorquez und neue östliche Trends. Die zunehmende Verteilung der Bohrtreffer deutet auf ein großflächiges epithermales Distriktsystem hin.

Neue Zielgebiete liefern erste Treffer

Auch die zweite neue Zone liefert wichtige Hinweise auf die Größe des Systems. Bohrloch JES-26-139 testete einen noch nie zuvor explorierten Strukturkorridor etwa 1,1 km östlich der Main Zone. Dort wurden gleich mehrere mineralisierte Abschnitte durchschnitten, darunter:

1,5 m @ 0,4 g/t Gold und 23 g/t Silber

Noch wichtiger als der einzelne Abschnitt dürfte die Tatsache sein, dass überhaupt erstmals signifikante Mineralisierung in diesem entfernten Bereich nachgewiesen wurde.

Das Unternehmen verfolgt hier ein aggressives Step-Out-Explorationsmodell, bei dem große geophysikalische und geochemische Zielgebiete systematisch angebohrt werden.

Neuer östlicher Trend verbindet sich möglicherweise mit Bojorquez

Besonders spannend wirkt die dritte neue Zone. Hier meldet Tocvan mehrere mineralisierte Bohrtreffer entlang eines völlig neuen Trends nordöstlich der Main Zone. Die Bohrlöcher JES-26-141 bis JES-26-143 lieferten durchgehend anomale Goldwerte über größere Mächtigkeiten. Unter anderem wurden gemeldet:

4,6 m @ 0,3 g/t Gold

1,5 m @ 1 g/t Gold

1,5 m @ 0,7 g/t Gold

Die strategische Bedeutung dieser Zone liegt allerdings woanders: Die Bohrungen befinden sich entlang desselben magnetischen Trends wie das erst vor kurzem entdeckte Bojorquez Zielgebiet, das bereits starke Oberflächenproben geliefert hatte. Damit entsteht zunehmend das Bild eines zusammenhängenden mineralisierten Korridors über mehrere Kilometer.

Das Unternehmen selbst betont, dass die neuen Zonen durch aggressives Step-Out-Drilling entlang geophysikalischer und geochemischer Anomalien entdeckt wurden.

Geophysikalische Übersicht des Gran Pilar Distrikts mit North Block, South Block und dem zentralen Strukturkorridor. Mehrere hochgradige Oberflächenproben, historische Untertagebaue und neue Bohrziele erstrecken sich inzwischen über mehrere Kilometer entlang paralleler magnetischer Trends.

Besonders auffällig ist inzwischen, wie sich die Exploration immer weiter von der ursprünglichen Main Zone entfernt. Während frühere Bohrprogramme vor allem auf die Main Zone fokussiert waren, dehnt sich die Exploration heute über mehrere Kilometer entlang paralleler Strukturkorridore aus.

Die Kombination aus Magnetik, Oberflächengeochemie, historischen Untertagebauen und neuen Step-Out-Bohrungen zeichnet zunehmend das Bild eines großflächigen epithermalen Gold-Silber-Distrikts.

Weitere Bohrergebnisse erwartet

Fast noch wichtiger als die heutigen Resultate ist jedoch die Zahl der noch offenen Bohrungen. Tocvan hat inzwischen bereits mehr als 6.200 m seines vollständig finanzierten 20.000 m Bohrprogramms abgeschlossen. Gleichzeitig stehen aber noch Ergebnisse aus weiteren 19 Bohrlöchern mit insgesamt mehr als 3.800 m aus. Das bedeutet: Der heutige Newsflow dürfte erst der Anfang sein.

CEO Brodie Sutherland erklärte dazu:

„Diese frühen Explorationserfolge bei Gran Pilar, hervorgehoben durch die Entdeckung von 3 neuen Gold-Silber-Zonen, markieren einen hervorragenden Start in unser 2026-Programm. Obwohl diese ersten Bohrergebnisse noch nicht repräsentativ für die höhergradigen Strukturen sind, von denen wir glauben, dass sie innerhalb des größeren Systems auftreten, sind sie äußerst ermutigend, da wir uns in völlig neue Gebiete ohne vorherige Bohrungen vorwagen. Die Ergebnisse zeigen klar, dass sich der mineralisierte Fußabdruck bei Gran Pilar weit über die Main Zone hinaus erstreckt und bestätigen unser distriktweites Explorationsmodell. Wie bei frühen Entdeckungsbohrungen üblich, besteht das Hauptziel in dieser Phase darin, die großen Strukturkorridore und Alterationssysteme zu identifizieren, die stärkere Goldgehalte beherbergen können, während wir unser Targeting weiter verfeinern. Mit über 6.200 m Bohrungen bis heute und noch ausstehenden Ergebnissen aus weiteren 19 Bohrlöchern glauben wir, dass wir im gesamten Distrikt erheblich an Momentum gewinnen. Wir sind ebenso begeistert über die raschen Fortschritte beim Bau unserer Pilotanlage. Das Feldbüro ist inzwischen installiert, die Umzäunung wird errichtet, die undurchlässige Tonschicht für die Haufenlaugungsfläche wurde vorbereitet und die Lagerung von Material aus 100%-eigenem Besitz ist in vollem Gange – alles wichtige Schritte auf dem Weg zur Inbetriebnahme später in diesem Jahr und zu einer Pilotproduktion in naher Zukunft.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung.

Pilotmine macht sichtbare Fortschritte

Parallel zur Exploration schreitet auch die Entwicklung der Pilotmine sichtbar voran. Laut Pressemitteilung wurden bereits abgeschlossen:

Langfristige Community-Vereinbarung

10 jährige Genehmigung für die Pilotanlage

Wasser-Monitoring-Brunnen

Condemnation-Bohrungen

Geländevorbereitung

Straßenverbesserungen

Aufbau von Büro- und Lagerflächen

Vorbereitung der Haufenlaugungs-Tonbasis

Beginn des Material-Stockpilings

Die Pilotanlage soll bis zu 50.000 t Erz verarbeiten und entscheidende Daten für spätere Wirtschaftlichkeitsstudien liefern.

Besonders wichtig: Tocvan entwickelt die Pilotproduktion vollständig auf eigenem, zu 100% kontrolliertem Land.

Installation des neuen Feldbüros auf dem Gelände der geplanten Pilotmine. Tocvan baut die operative Infrastruktur parallel zur laufenden Exploration weiter aus.

Aufbau weiterer Infrastruktur auf dem Pilotminen-Gelände, darunter Kraftstoff- und Versorgungseinrichtungen zur Unterstützung der bevorstehenden Produktionsarbeiten.

Bilder zeigen: Das Projekt entwickelt sich sichtbar weiter

Die heute veröffentlichten Fotos unterstreichen, dass Gran Pilar längst nicht mehr nur ein klassisches Explorationsprojekt ist:

Ein rund 6 Hektar großes Areal wurde bereits für die Pilotanlage vorbereitet

Das Vor-Ort-Büro wurde installiert

Kraftstofflagerung und Infrastruktur entstehen

Material aus Trenching-Arbeiten wird bereits auf Halde gelagert

Auch die neuen Karten und Magnetik-Abbildungen zeigen eindrucksvoll, wie groß das Zielgebiet inzwischen geworden ist.

Die Kombination aus großflächiger Geophysik, ausgedehnter Oberflächenmineralisierung, historischen Untertagebauen, neuen Strukturkorridoren sowie zunehmend verteilten Bohrtreffern spricht immer stärker für ein weitläufiges epithermales Distriktsystem.

Bereits auf Halde gelagertes Erzmaterial aus dem Explorations- und Trenching-Programm bei Gran Pilar. Parallel zur laufenden Exploration bereitet Tocvan Erz für die geplante Pilotanlage vor.

Stark alterierte und quarzreiche Mineralisierung aus dem Gran Pilar Distrikt. Solche Strukturen stehen typischerweise mit epithermalen Gold-Silber-Systemen in Verbindung. Exploration wird massiv ausgeweitet

Zusätzlich zur Bohrkampagne hat Tocvan sein Oberflächenprogramm massiv ausgeweitet:

Über 400 neue Gesteins- und Bodenproben

Erweiterte geochemische Abdeckung des South Blocks

Neue 1,2 km lange Gold-im-Boden-Anomalie entdeckt

Weitere Kartierungen und geophysikalische Interpretation für Q3 geplant

Das Unternehmen generiert aktuell systematisch neue Zielgebiete entlang mehrerer paralleler Trends.

Fazit

Die heutige Pressemitteilung ist weit mehr als nur ein weiteres Explorationsupdate. Tocvan zeigt inzwischen gleichzeitig:

Aggressive Distrikt-Exploration

Laufende Entdeckungen neuer Zonen

Massive Erweiterung des Zielgebiets

Sichtbaren Infrastrukturaufbau

Pilotminen-Vorbereitung

Eine außergewöhnlich hohe Anzahl noch ausstehender Bohrergebnisse

Besonders bemerkenswert ist, dass viele der neuen Treffer außerhalb der historischen Main Zone liegen. Das deutet darauf hin, dass Gran Pilar möglicherweise deutlich größer werden könnte als ursprünglich angenommen.

Mit 19 ausstehenden Bohrlöchern, laufender Oberflächenexploration, neuen Zielgebieten, geophysikalischer Auswertung und sichtbarem Fortschritt bei der Pilotanlage steht Tocvan vor einer ungewöhnlich dichten Newsphase.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,65 CAD (27.05.2026)

Marktkapitalisierung: 51 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,401 EUR (27.05.2026)

Marktkapitalisierung: 32 Mio. EUR

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation, Bedeutung und potenzielle wirtschaftliche Relevanz der jüngsten Bohrergebnisse, Oberflächenproben, geochemischen Daten und geophysikalischen Interpretationen aus dem Gran-Pilar-Projekt; die Annahme, dass neu identifizierte mineralisierte Trends, Strukturkorridore und Zielgebiete auf ein großflächiges epithermales Gold-Silber-System oder ein distriktweites mineralisiertes System hinweisen könnten; die Interpretation und potenzielle Bedeutung der neuen Entdeckungen im El-Mezquite-Trend, im östlichen Erweiterungsgebiet, im South Block, im North Block sowie im Bojorquez-Zielgebiet; die Annahme, dass sich die Mineralisierung über mehrere Kilometer entlang paralleler Strukturkorridore fortsetzen oder verbinden könnte; die geologische Interpretation magnetischer Anomalien, geochemischer Signaturen, Alterationszonen und struktureller Trends sowie deren mögliche Korrelation mit Gold- und Silbermineralisierung; die Interpretation und Bedeutung laufender Bohraktivitäten, ausstehender Laborergebnisse und zusätzlicher Explorationsarbeiten, einschließlich der Annahme, dass diese zur Erweiterung, Bestätigung oder besseren Abgrenzung mineralisierter Zonen beitragen könnten; die Erwartung eines erhöhten und verdichteten Newsflows infolge zahlreicher ausstehender Bohrergebnisse, Explorationsresultate, geophysikalischer Auswertungen und operativer Updates; die Durchführung, den Umfang, die Geschwindigkeit und die Wirksamkeit laufender und geplanter Explorationsprogramme; die Möglichkeit, dass weitere Bohrungen neue hochgradige Zonen identifizieren oder bestehende geologische Modelle bestätigen oder erweitern könnten; die potenzielle Größe, Kontinuität, Orientierung, Mächtigkeit, Ausdehnung und wirtschaftliche Bedeutung mineralisierter Systeme innerhalb des Gran-Pilar-Distrikts; die Möglichkeit, dass mehrere Zielgebiete Teil eines größeren zusammenhängenden Gold-Silber-Systems sein könnten; die Vorbereitung, Entwicklung, Errichtung und mögliche Inbetriebnahme einer Pilotmine oder Pilotanlage, einschließlich Annahmen zu Zeitplan, Verarbeitungskapazität, Skalierbarkeit, Genehmigungslage und möglichem zukünftigen Cashflow; die Fähigkeit des Unternehmens, geeignetes Material für Pilotbetrieb und Verarbeitung bereitzustellen; metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf Verarbeitung, Gewinnungsraten und technische Umsetzbarkeit; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Durchführung geplanter Maßnahmen; sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf künftiger Explorationsergebnisse, operativer Fortschritte, potenzieller Entwicklungsentscheidungen und weiterer Unternehmensmeldungen. 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