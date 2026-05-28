Mutares will sich von Feuerwehr-Spezialist Magirus trennen - Prüft Börsengang
- Mutares plant Ausstieg bei Magirus durch Verkauf
- Magirus aus Ulm mit rund 1650 Beschäftigten
- 2025 Verluste reduziert, Q1 2026 Rekordaufträge
MÜNCHEN/ULM (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bereitet sich auf den Ausstieg beim Feuerwehr-Spezialisten Magirus vor. Geprüft würden diverse strategische Optionen, darunter ein Verkauf und eine Transaktion über die Kapitalmärkte einschließlich eines Börsengangs, teilte Mutares am Donnerstag mit. Eine konkrete Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Zudem stehe jedwede mögliche Transaktion weiterhin unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen sowie weiterer strategischer Prüfungen, hieß es.
Magirus mit Sitz in Ulm und mehr als 1.650 Mitarbeitenden ist auf Fahrzeuge und Ausrüstung für Feuerwehren spezialisiert. Mutares hatte das Unternehmen Anfang 2025 von der Iveco Group übernommen und umstrukturiert. Die eingeleiteten Maßnahmen trügen inzwischen zunehmend Früchte und zeigten sich in den verbesserten Kennzahlen von Magirus, begründete Mutares die Pläne für den Ausstieg.
Bereits 2025 habe das Unternehmen seinen operativen Verlust deutlich reduziert. Inzwischen sei Magirus klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen, auch dank einer starken Nachfrage. So habe Magirus im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang auf Rekordniveau erzielt. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die Ulmer ihr Angebot zudem um Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen erweitert./tav/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 717,30 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +32,14 %/+64,29 % bedeutet.
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Sensationelle Nachrichten.
Ein IPO von Magirus brauchen sie für die diesjährige Dividende sicher nicht mehr, für die Expansion in den USA schon. Das beruhigt. Für mich ist klar, wenn Magirus in der Spur drin ist, ist es tatsächlich eine Perle für Mutares. Folglich wird m. E. der entscheidende Schritt Ende des Jahres erfolgen, falls die Bilanz etwas braucht oder aber erst 2027. Konkrete Fortschritte bei Magirus müsste Mutares bei der HV bringen. Übrigens, die ganzen bezahlten Miesmacher sind derzeit inaktiv. Auftrag erfüllt? So möchte ich mein Geld auch mal verdienen. Nein, lieber nicht!
Bin mal gespannt, was unsere Mutares Künstler mit Magirus machen!