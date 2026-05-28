Mutares will sich von Feuerwehr-Spezialist Magirus trennen - Prüft Börsengang

Bereits 2025 habe das Unternehmen seinen operativen Verlust deutlich reduziert. Inzwischen sei Magirus klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen, auch dank einer starken Nachfrage. So habe Magirus im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang auf Rekordniveau erzielt. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die Ulmer ihr Angebot zudem um Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen erweitert./tav/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 717,30 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +32,14 %/+64,29 % bedeutet.