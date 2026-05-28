JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" belassen. Der Tenor sei insgesamt beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Mittwochabend im Resümee ihrer Treffen mit Vorständen von Intesa, UniCredit, Banco BPM, BPER, Generali und Fineco in Mailand. Bei Intesa sieht sie die höchste Rentabilität (RoTE), aber auch bei Unicredit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 72,78EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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