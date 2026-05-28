JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" belassen. Der Tenor sei insgesamt beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Mittwochabend im Resümee ihrer Treffen mit Vorständen von Intesa, UniCredit, Banco BPM, BPER, Generali und Fineco in Mailand. Bei Intesa sieht sie die höchste Rentabilität (RoTE), aber auch bei Unicredit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 72,78EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,44 € , was eine Steigerung von +4,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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