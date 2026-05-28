Pyramid: Deutlicher Wachstumsschub fest im Visier

Ein wesentlicher Grund dafür war die Entwicklung der übernommenen faytech-Aktivitäten. Die Akquisition, die vor einigen Jahren abgeschlossen worden war, entwickelte sich insbesondere außerhalb Europas schwächer als erwartet und belastete zunehmend die Profitabilität. Ende 2025 reagierte das Management daher mit einer strategischen Neuausrichtung und vereinbarte den Verkauf der internationalen faytech-Geschäfte im Rahmen eines Management-Buy-outs. Das Europageschäft verbleibt dagegen im Konzern.

Pyramid AG ist in mehreren strukturell wachstumsstarken IT-Bereichen aktiv. Zum Portfolio zählen unter anderem Industrie-PCs und Serverlösungen, Storage-Systeme, Self-Service-Terminals sowie Touch-Technologien. Dennoch konnte das Unternehmen die eigenen Erwartungen in den vergangenen Jahren mehrfach nicht erreichen.

Mit der stärkeren Konzentration auf das europäische Kerngeschäft soll nun die Basis für profitableres Wachstum gelegt werden. Für 2026 stellt das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 16 bis 24 Prozent auf 87 bis 93 Mio. Euro in Aussicht. Das EBITDA soll sich gleichzeitig deutlich verbessern und auf 4,2 bis 4,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden.

Die Nachfrage spricht derzeit grundsätzlich für diese Ziele. Bereits im ersten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang von 15,7 Mio. Euro auf 26,9 Mio. Euro. Rückenwind liefert dabei unter anderem die anhaltend hohe Nachfrage nach Server- und Storage-Lösungen für KI- und Rechenzentrumsanwendungen.

Allerdings bringt der aktuelle KI-Boom und die dadurch bedingte anhaltend hohe Nachfrage nach IT-Ausrüstung auch Herausforderungen mit sich. Vor allem die Preise für zentrale Hardware-Komponenten wie Grafikkarten sind deutlich gestiegen. Das belastet die Margen und führt bei einigen Kunden zu verzögerten Investitionsentscheidungen.

Um in diesem Umfeld handlungsfähig zu bleiben, hat Pyramid zuletzt eine Kapitalerhöhung durchgeführt und damit rund 5,5 Mio. Euro eingesammelt. Die zusätzlichen Mittel dienen sowohl dem Schuldenabbau als auch der Finanzierung des Working Capitals, etwa zur Vorhaltung größerer Lagerbestände und zur besseren Beschaffungskonditionen bei Großaufträgen.

Der niedrige Ausgabepreis der neuen Aktien hat die Börsennotierung kurzfristig zusätzlich belastet. Sollte es dem Unternehmen jedoch gelingen, die verbesserte Auftragslage trotz der angespannten Marktsituation in Umsatz- und Ergebniswachstum umzusetzen, könnte sich das aktuelle Kursniveau als interessante Ausgangsbasis erweisen. Neue Hinweise zur operativen Entwicklung dürften insbesondere im Umfeld der für Juni angekündigten Analystenkonferenz folgen.

(aktien-global.de, erstellt 28.05.26, 07:46 Uhr, veröffentlicht 28.05.26, 08:20 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 1,340EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.