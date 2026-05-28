Plus 72 % in nur einer Woche: Was geht denn hier plötzlich ab?

Um die Aktie von Corsair , einem auf die Bedürfnisse von Gamern und Gamerinnen spezialisierten Hardware-Hersteller, ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden, nachdem das Papier im Jahr 2020 zeitweise vom Run auf Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment profitiert hatte. Ein Minus von knapp 51 Prozent in 3 Jahren und sogar von fast 70 Prozent in 5 Jahren haben zuletzt keine Werbung für ein Investment gemacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Corsair-Aktie jedoch einen explosiven Kursanstieg. Gegenüber dem Stand vor einer Woche steht ein Plus von 46 Prozent zu Buche. Werden die Kursgewinne aus der Vorbörse vom Donnerstagmorgen mit berücksichtigt, beträgt das Plus sogar 72 Prozent. Ein neuer Meme-Hype oder steckt doch mehr dahinter?

Verstärkte Social-Media-Aktivität ist nicht alles, denn ...

Zunächst der Blick auf das Leerverkaufsinteresse, das ist mit 6,2 Prozent zwar überdurchschnittlich hoch, für einen vergleichsweise kleinen (Börsenwert rund 865 Millionen US-Dollar) und kontroversen Wert aber nicht auffällig. Ein Short-Squeeze drängt sich als Verdacht also nicht auf.

Mit Blick in soziale Netzwerke und auf Social-Investing-Plattformen wie StockTwits zeigt sich eine stark erhöhte Aktivität. Die Aktie ist in den vergangenen Tag verstärkt diskutiert worden. Der starke Kursanstieg ist hierfür aber nur ein Grund.

Der andere Grund ist die Vorstellung neuer Hardware-Produkte, die mitverantwortlich für die hohen Kursgewinne gegenüber dem Mittwoch sind. Denn die haben es tatsächlich in sich und sorgen für handfeste KI-Fantasie, welche eine Neubewertung der Aktie rechtfertigen könnte.

... preisgünstige KI-Workstations begeistern Investoren

Was das Unternehmen nämlich vorgestellt hat, sind unter dem Label Corsair Pro KI-Workstations und -Server. Diese sollen mithilfe der KI-Chips Ryzen AI MAX 385 und 395 von AMD betrieben werden und für den Betrieb von lokalen LLMs und KI-Agenten infrage kommen. Das eröffnet sowohl privaten Usern als auch Unternehmen die Möglichkeit, sich von KI-Clouddienstleistern unabhängig zu machen.

Dabei setzt Corsair auf ein aggressives Pricing. Die Corsair Workstation 300 gibt es in der Maximalausstattung für knapp 3.500 Euro und in der Basisausstattung schon ab 1.744 Euro. Das ist für kleine und mittlere Unternehmen hochattraktiv, welche Workflows mithilfe von KI automatisieren wollen, da sie die Kosten für KI-Tokens bei Clouddienstleistern durch geringe Anschaffungskosten für eigene KI-Hardware ersetzen können.

Das Unternehmen selbst gibt als Anwendungsmöglichkeiten neben dem Betrieb von KI-Agenten auch das Training, Feintuning, Inferenzberechnungen und Visualisierung an. CEO Thi La erklärte in der Pressemitteilung des Unternehmens: "Diese Expansion bewegt Corsair in den Bereich professioneller KI-Infrastruktur, stärkt unsere Kundenbasis und unsere Position, margenstärkere Geschäftsmöglichkeiten im Bereich KI-Computing abzuschöpfen."

Aktie steuert auf Verdopplung zu

Zog die Corsair-Aktie nach einem Korrekturtief bei rund 6,70 US-Dollar bereits in den vergangenen Tagen immer stärker an, explodierte sie am Mittwoch sowie am Donnerstagvormittag förmlich. Standen zur Wochenmitte Kursgewinne von 21,4 Prozent zu Buche wird die Aktie in der US-Vorbörse am Donnerstag mit einem Plus von 32 Prozent gehandelt. Damit rückt gegenüber dem jüngsten Tief eine Verdopplung der Anteile immer näher.

Mit einem Stand von über 12,50 US-Dollar erreicht Corsair die höchste Notierung seit Februar vergangenen Jahres. Solche Mehrjahreshochs bedeuten in der technischen Analyse starke Kaufsignale. Die Rallye der Aktie könnte daher weiter gehen, selbst wenn sie kurzfristig überkauft ist.

Fazit: Die Neubewertung könnte anhalten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht unter Berücksichtigung der starken vorbörslichen Gewinne ein KGVe 2026 von rund 15 zu Buche. Das liegt deutlich sowohl unter dem 5-Jahres-Mittel von 26,8 als auch den Gewinnvielfachen von Server-Herstellern wie HP und Dell, auch wenn die Geschäfte aufgrund der Skalierungsmöglichkeiten nicht eins zu eins vergleichbar sind.

Bemerkenswert günstig war Corsair zuletzt auch beim EV/EBITDA-Verhältnis, beim Kurs-Umsatz-Verhältnis sowie beim Buchwert – aufgrund der Speicherkrise befürchteten Investoren schwächere Geschäfte für das Unternehmen. Jetzt wo KI-Fantasie entfacht ist, erscheint die Aktie auch nach der jüngsten Kursexplosion noch attraktiv. Die jüngste Neubewertung könnte sich daher als dauerhaft erweisen und Chancen für Anlegerinnen und Anleger bedeuten, wenn sich der erhoffte Verkaufserfolg der KI-Workstations einstellt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion