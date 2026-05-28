🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spedition Betz hofft im Insolvenzverfahren auf Neuanfang

    Für Sie zusammengefasst
    • Betz International im strukturierten Sanierungsprozess
    • Fokus auf Fortführung und Sicherung von Arbeitsplätzen
    • Gespräche mit Investoren bei guter Auftragslage
    Spedition Betz hofft im Insolvenzverfahren auf Neuanfang
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TÜBINGEN (dpa-AFX) - Die finanziell angeschlagene Spedition Betz International mit ihren zuletzt 140 Beschäftigten setzt auf eine Sanierung im Insolvenzverfahren. Zum 1. Juni werde das Verfahren eröffnet und das Unternehmen aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) in Baden-Württemberg befinde sich damit in einem strukturierten Sanierungsprozess, teilte die Geschäftsführung mit. Demnach werden derzeit Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. "Das Interesse am Unternehmen und an einer Fortführung des Geschäftsbetriebs ist vorhanden."

    Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei ein wichtiger Schritt, um die Sanierung strukturiert und transparent voranzutreiben. Der Fokus liege klar auf der Fortführung, der Sicherung von Arbeitsplätzen sowie dem Erhalt der langjährigen Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bei dem Unternehmen sind nach einem Bericht des "Reutlinger Generalanzeiger" vom April aktuell 72 Fahrzeuge im Einsatz. Die Auftragslage sei gut, wurde damals Geschäftsführer Sven Hess von der Zeitung zitiert.

    Mit dem Insolvenzantrag hatte Betz International Anfang April auf eine Kombination aus konjunktureller Schwäche und beispielloser Kostenexplosion im Logistiksektor reagiert - und nach einer Phase intensiver Bemühungen, den Betrieb in einem historisch schwierigen Marktumfeld zu stabilisieren./ols/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spedition Betz hofft im Insolvenzverfahren auf Neuanfang Die finanziell angeschlagene Spedition Betz International mit ihren zuletzt 140 Beschäftigten setzt auf eine Sanierung im Insolvenzverfahren. Zum 1. Juni werde das Verfahren eröffnet und das Unternehmen aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     