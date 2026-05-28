ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für STMicro auf 74 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel von 52 auf 74 Euro
- Zyklische Erholung bei Auto und Industrie gewinnt
- Prognose 2027 um 22% erhöht und 16% über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zyklische Erholung der Auto- und Industriebranchen nehme Fahrt auf, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Für STMicroelectronics bedeute dies für das zweite Halbjahr sehr starke Nachfrageaussichten nach optischen Halbleitern und Satelliten-Technologie. Diese Trends dürften sich 2027 nur noch verstärken. Menon hob seine Ergebnisprognose für 2027 um 22 Prozent an und liegt nach eigener Aussage nun 16 Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 58,51 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +3,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,64 %.
Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 52,85 Mrd..
STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -28,57 %/+25,85 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STMicroelectronics - 893438 - NL0000226223
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STMicroelectronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Apple‑News: STMicroelectronics als möglicher LiDAR‑Lieferant
Morgan Stanley bestätigt Gespräche zwischen Apple und STMicroelectronics über LiDAR‑Sensoren für das iPhone 18.
Details:
- Apple nutzt aktuell Sony als einzigen LiDAR‑Lieferanten.
- Apple prüft nun STMicro als zweiten Supplier.
- Das wäre ein strategischer Durchbruch für STMicro.
- Morgan Stanley sieht dies als positives Signal für 2026/2027.
Ich habe mir die Aktie hier angeguckt. Die Bilanz ist stark, die Bewertung am aktuellen Kurs fair bis unterbewertet, und die Dividende solide. Für langfristige Investoren mit Fokus auf Qualität und Technologie ist das ein attraktiver Einstiegsbereich wie ich finde. Beliefert:
|ZF Friedrichshafen
|Siliziumkarbid-Chips für Wechselrichter
|Tesla
|Chips für Leistungselektronik (indirekt über Zulieferer)
|Bosch
|Sensoren, Mikrocontroller (teilweise)
|Continental
|Automotive-Mikrocontroller
|Renault-Nissan
|Steuerungselektronik