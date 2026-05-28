Jefferies hebt Ziel für STMicro auf 74 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 58,51 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +3,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,64 %.

Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 52,85 Mrd..

STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -28,57 %/+25,85 % bedeutet.