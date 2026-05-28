UBS senkt Ziel für H&M auf 169 Kronen - 'Neutral'

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H & M Hennes & Mauritz (B) direkt bei SMARTBROKER+ handeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 15,23 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,37 Mrd..

H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,00SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +652,23 %/+1.120,72 % bedeutet.