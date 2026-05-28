ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für H&M auf 169 Kronen - 'Neutral'
- UBS senkt Kursziel H&M auf 169 schwedische Kronen
- Einstufung bleibt auf Neutral trotz Kürzungen
- Profitabilität mit Rückenwind Wachstum aber fraglich
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 180 auf 169 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückenwind für die Profitabilität dürfte sich fortgesetzt haben, das Wachstum sei allerdings fraglich, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Er kappte seine Schätzungen für die Schweden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 15,23 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,37 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,00SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +652,23 %/+1.120,72 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 169 Euro