Zweistellige Kursgewinne: Darum geht die Nebius-Aktie heute steil!

Über mangelnden Erfolg können sich Anlegerinnen und Anleger des Neocloud-Anbieters gegenwärtig nicht beschweren. Gegenüber dem Jahresauftakt notierte die Aktie am Mittwochabend mit einem Plus von fast 150 Prozent, verglichen mit dem Stand vor einem Jahr stehen sogar +426 Prozent zu Buche.

Das aus dem russischen Yandex-Konzern hervorgegangene Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen und davon, im Vergleich zu Wettbewerbern wie CoreWeave oder IREN dabei profitabler und mit weniger Fremdkapital zu wirtschaften.

Prominenter Einstieg sorgt für Begeisterung

Am Donnerstagmittag wird Nebius in der US-Vorbörse mit weiteren, zweistelligen Kursgewinnen gehandelt. Grund hierfür ist, dass ein prominenter KI-Investor mit seinem Hedgefonds eine signifikante Beteiligung offengelegt hat.

Wie aus an die US-Börsenaufsichtsbehörde übermittelten Dokumenten hervorgeht, hat Leopold Aschenbrenner mit seinem Situational-Awareness-Fonds eine Beteiligung von 5,6 Prozent an Nebius erworben. Insgesamt verfügt der Fonds über 12,41 Millionen Anteile mit einem Marktwert von 2,88 Milliarden US-Dollar, wenn der vorbörsliche Kurssprung mitberücksichtigt wird.

Fondsvolumen wächst offenbar schnell

Prominenz erlangte der gebürtige Deutsche Aschenbrenner durch seine Rolle als KI-Forscher bei OpenAI, das er nach einem Sicherheitsvorfall jedoch verlassen musste. Er gründete daraufhin 2024 den nach einem gleichnamigen Aufsatz benannten Investmentfonds Situational Awareness.

Dabei konnte er rasch das Vertrauen von Kapitalgebern gewinnen, sodass sein Hedgefonds bereits im vergangenen Jahr mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar Vermögen verwaltete – Tendenz stark steigend, wie die signifikante Beteiligung an Nebius beweist.

Neue Allzeithochs fest im Blick

Am Markt zeigen sich Anlegerinnen und Anleger erfreut über den Einstieg einer prominenten KI-Größe. Der vorbörsliche Kurs von rund 232 US-Dollar liegt nur knapp unter dem bisherigen Rekordhoch, Nebius könnte also noch am Donnerstagnachmittag auf neue Allzeithochs klettern, die in der technischen Analyse als starke Kaufsignale gelten.

Nichtsdestotrotz sollten Investoren ihre Erwartungen an weitere Kursgewinne zügeln. Zum einen ist die Distanz zu den gleitenden Durchschnitten bereits sehr groß und zum anderen ist die Aktie auf vielen Zeitebenen überkauft, während im Tageschart erste bearishe Divergenzen vorliegen, die zeitnah zu einer Korrektur führen könnten.

Fazit: Unverändert spekulativ, aber deutlich besser als die Konkurrenz

Was die Unternehmensbewertung angeht, ist das hohe Umsatzwachstum von zuletzt 612,5 Prozent hervorzuheben, nachdem ein Datenzentrum des Konzerns ans Netz gegangen ist. Profite erwirtschaftet Nebius allerdings noch keine, der operative Verlust lag im abgelaufenen Quartal bei -128,0 Millionen US-Dollar nach -250,0 Millionen US-Dollar im Vorquartal.

Damit kommen klassische Kennziffern wie das Kurs-Gewinn- oder auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis zur Bewertung aktuell noch nicht infrage, was den spekulativen Charakter der Aktie unterstreicht. Positiv hebt sich Nebius bislang von Mitbewerbern dadurch ab, dass die Nettoverschuldung mit 217,2 Millionen US-Dollar überschaubar ist.

Agiert Nebius auch in Zukunft finanziell konservativer als seine Konkurrenten, dürfte das Unternehmen sehr viel früher finanziell nachhaltiges Wachstum erreichen, weil das Gewinnergebnis nicht durch hunderte Millionen US-Dollar schwere Zinskosten belastet wird, wie es bei CoreWeave der Fall ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion