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    Gold fällt auf 2-Monatstief

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    Zinsangst frisst Gold-Rallye – jetzt wird die Fed zum Risiko

    Gold fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der Iran-Krieg treibt die Inflationserwartungen. Damit wächst die Angst vor einem harten Kurs der Fed.

    Für Sie zusammengefasst
    Gold fällt auf 2-Monatstief - Zinsangst frisst Gold-Rallye – jetzt wird die Fed zum Risiko
    Foto: wO

    Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Anleger rechnen wegen steigender Inflationsrisiken mit einer strafferen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten.

    Gold

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    Belastet wird Gold vor allem durch den anhaltenden Iran-Krieg. Die weitgehende Sperrung der Straße von Hormus hat die Ölpreise steigen lassen und damit neue Inflationssorgen ausgelöst. Peter Grant von Zaner Metals sagte, der Optimismus rund um eine Entspannung im Nahen Osten schwinde, weil sich der Konflikt weiter hinziehe. Das berichtet Reuters.

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    Zwar berichtete das iranische Staatsfernsehen, Teheran könne den Schiffsverkehr durch die Meerenge innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau bringen. Am Markt bleibt jedoch die Sorge, dass die US-Notenbank wegen energiegetriebener Inflation bis Jahresende die Zinsen um 25 Basispunkte anheben könnte.

    Gold gilt zwar als Inflationsschutz. In einem Umfeld hoher Zinsen verliert das Edelmetall aber an Attraktivität, weil es keine laufenden Erträge abwirft.

    Die US-Notenbank dürfte ihren Leitzins nach Einschätzung von Blerina Uruci vorerst nicht verändern. Die US-Chefvolkswirtin von T. Rowe Price sieht stabile Zinsen in den kommenden 12 Monaten inzwischen als wahrscheinlichstes Szenario.

    Vor dem Zinsentscheid am 17. Juni beziffert Uruci die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen auf 45 Prozent. Die Chance auf Zinserhöhungen bis Jahresende oder Anfang 2027 liegt aus ihrer Sicht bei 35 Prozent. Zinssenkungen hält sie nur noch mit 20 Prozent für wahrscheinlich.

    Grund sind steigende Inflationsrisiken

    Der Iran-Konflikt dauert länger als erwartet, die Öl-Terminkurve ist gestiegen, die US-Konjunktur bleibt robust und aus China mehren sich Hinweise auf vorgelagerten Preisdruck.

    Uruci warnt, dass höhere Energie- und Importkosten stärker auf Verbraucherpreise, Löhne und das Preissetzungsverhalten der Unternehmen durchschlagen könnten. Die Märkte unterschätzten daher möglicherweise das Risiko zusätzlicher Straffung.

    Sollten die geopolitischen Spannungen rasch nachlassen und die Ölpreise fallen, könnten Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher werden. Vorerst sieht Uruci jedoch größere Risiken bei der Inflation als beim Wachstum.

    Auch Silber geriet unter Druck

    Der Spotpreis fiel um etwa 5 Prozent in den vergangenen Tagen.

    Silber

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    Die Bank of America sieht zwar die Chance auf eine erneute Rallye über 100 US-Dollar, erwartet wegen schwächerer Nachfrage aber keine dauerhaft stärkere Entwicklung.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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