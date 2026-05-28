ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 335 Euro
- JPMorgan belässt Siemens auf Overweight mit 335€
- Asiatische Anleger optimistischer zur Dauer von KI
- Kurzfristige Skepsis wegen starker Positionen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 335 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Die Einschätzung von Siemens sei derweil überraschenderweise äußerst positiv./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 273,2 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 218,16 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -15,44 %/+23,16 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 335 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!