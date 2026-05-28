JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 335 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 273,2 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 218,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -15,44 %/+23,16 % bedeutet.