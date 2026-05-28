RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania befasste sich am Donnerstag in seiner Branchenanalyse mit der Lagerbestandseinheit SKU, die im Luxusgütersektor eine spezifische Produktvariante bezeichnet, die sich in Art, Farbe, Material oder Größe unterscheidet. Bei den von ihm untersuchten Marken Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, Hermes, Chanel und Prada stelle er für das Jahr 2025 im Vergleich zu 2023 geringfügigere Veränderungen in der Preisstruktur fest, wobei sich die markenspezifischen Strategien allmählich voneinander unterschieden, schrieb der Experte. Die Gesamtzahl der SKU habe sich in der Regel erhöht, obwohl die SKU-Produktivität mit Ausnahme von Hermes angesichts der Sortimentserweiterung bei einem gleichzeitigen durchschnittlichen Umsatzrückgang im Zeitraum 2024 bis 2025 unter Druck stehe./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 481,5EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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