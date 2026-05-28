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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Uber auf 'Buy' nach Delivery-Hero-Aufstockung

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Uber auf Buy mit Kursziel 110
    • Aufstockung auf 25 Prozent steigert Übernahmechance
    • Öffnet 46 Märkte und schafft Cross-Selling
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Uber auf 'Buy' nach Delivery-Hero-Aufstockung
    Foto: Laura Dale - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 61,00 auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -5,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 124,17 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +81,22 %/+1.234,43 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,74$, was einem Rückgang von -9,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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