BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach einer Roadshow mit der neuen Chefin Karen Massey mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fokus des Antikörperspezialisten liege auf der Umsetzung der "Vision 2030", schrieb James Gordon am Mittwochabend. Er rechnet mit sehr starken Ergebnissteigerungen und sieht gute Chancen im Bereich der Wirkstoff-Pipeline. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für attraktiv trotz bester Wachstumsaussichten im europäischen Pharmabereich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 701,6EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
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