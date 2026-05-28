BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach einer Roadshow mit der neuen Chefin Karen Massey mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fokus des Antikörperspezialisten liege auf der Umsetzung der "Vision 2030", schrieb James Gordon am Mittwochabend. Er rechnet mit sehr starken Ergebnissteigerungen und sieht gute Chancen im Bereich der Wirkstoff-Pipeline. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für attraktiv trotz bester Wachstumsaussichten im europäischen Pharmabereich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 701,6EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 900,00 € , was eine Steigerung von +26,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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