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    BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'

    BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 387,1EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Fulvio Cazzol
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 435
    Kursziel alt: 374
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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    BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit …
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