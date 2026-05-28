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    Polymarket-Skandal

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    Google-Mitarbeiter nutzt Insiderwissen für Polymarket-Wetten – Was ist da los?

    Ein Google-Mitarbeiter soll interne Year-in-Search-Daten genutzt haben, um auf Polymarket groß abzukassieren. Die Wette brachte laut Anklage 1,2 Millionen US-Dollar.

    Polymarket-Skandal - Google-Mitarbeiter nutzt Insiderwissen für Polymarket-Wetten – Was ist da los?
    Foto: Avishek Das - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Es klingt wie der perfekte Börsenkrimi der neuen Wett-Ära: Ein Google-Mitarbeiter soll damals noch unter Verschluss stehende Suchdaten genutzt haben, um auf Polymarket richtig zu liegen und damit rund 1,2 Millionen US-Dollar illegal zu verdienen.

    Im Zentrum des Skandals steht Michele Spagnuolo, der als Staff Information Security Engineer bei Google arbeitet. Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York wirft ihm Geldwäsche, Anlage- und Überweisungsbetrug vor.

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    Er soll Zugriff auf vertrauliche, nicht öffentliche Daten zu Google Jahresrückblick 2025 (Year in Search 2025) gehabt und dieses Wissen für Wetten eingesetzt haben. Zuerst hatte darüber CNBC berichte.

    Konkret ging es laut Anklage um die Frage, wer 2025 die meistgesuchte Person beim Google-Jahresrückblick 2025 sein würde. Spagnuolo soll über den Polymarket-Account AlphaRaccoon korrekt darauf gesetzt haben, dass der Sänger d4vd an der Spitze landen würde. Nach der offiziellen Veröffentlichung der Suchtrends soll der Account 1,2 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht haben.

    Der Google-Jahresrückblick Year in Search zeigt jedes Jahr, welche Begriffe, Fragen, Personen und Ereignisse besonders häufig bei Google gesucht wurden. Google wertet dafür vor allem Suchtrends aus, also Themen, bei denen das Interesse im Vergleich zum Vorjahr besonders deutlich gestiegen ist. Der Rückblick gilt deshalb als digitales Stimmungsbild, denn er zeigt, was die Menschen bewegt, beschäftigt oder neugierig gemacht hat.

    Brisantes Detail: Schon zuvor hatten Beobachter verdächtige Trades bei den Suchtrend-Märkten bemerkt. Nun sieht sich Spagnuolo nicht nur mit strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Auch die US-Derivateaufsicht CFTC geht zivilrechtlich gegen ihn vor.

    Google erklärte, man arbeite mit den Ermittlern zusammen. Der Mitarbeiter sei beurlaubt worden. Polymarket betont ebenfalls seine Kooperation mit den Behörden.

    Für Anleger und Nutzer von Prognosemärkten zeigt der Fall vor allem eines: Wo mit Daten gewettet wird, kann Insiderwissen plötzlich bares Geld wert sein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 333,8EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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