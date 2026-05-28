BERENBERG stuft Verve Group auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei erwartungsgemäß vom personellen Ausbau des Sales-Bereichs geprägt gewesen, schrieb Andreas Wolf am Mittwochabend nach den Zahlen. Der Barmittelzufluss habe sich immens erholt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1,599EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: Verve Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: Verve Group
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