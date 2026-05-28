DAX testet die runde Marke – Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe

Als wenn das nicht genug wäre, kommen auch die Quartalszahlen des SAP-Konkurrenten Salesforce nicht gut an. Das Unternehmen hat die Gewinnerwartungen verfehlt, die Aktie notiert im nachbörslichen Handel schwächer. Man wird das Gefühl nicht los, dass der Aktienmarkt, speziell in den USA, zu weit und zu schnell nach oben gelaufen ist und eine Konsolidierung nur noch eine Frage der Zeit ist.

Gleichzeitig geht das Ping-Pong an der Nachrichtenfront weiter, und so bestimmen die Schlagzeilen mit zu den Verhandlungen weiter das Geschehen an der Börse. Die Entwicklung im Nahen Osten geht auch nicht spurlos an den Rohstoffmärkten vorbei, schickt die Rohölpreise wieder in Richtung 100 US-Dollar und drückt die Notierungen bei den Edelmetallen Gold und Silber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der DAX läuft den Vorgaben von der Wall Street tendenziell hinterher und somit liegen vor dem Handelsstart 36 der 40 Unternehmen in der Verlustzone. Lediglich die Aktien der Münchener Rück, von Adidas, Fresenius und Rheinmetall können noch ein leichtes Plus vorweisen.

Der heutige Handelstag dürfte mit den Arbeitsmarktdaten, den Zahlen zum Wirtschaftswachstum, den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter, den Konsumausgaben und der PCE-Kernrate aus den USA makroökonomisch sehr interessant werden. Der Zahlenreigen kann heute Nachmittag ordentlich Dynamik in den Handel bringen, da er potenziell alle wichtigen volkswirtschaftlichen Fragen triggert. Insbesondere die Kombination aus Wachstum und Preisentwicklung in den USA birgt eine Menge Sprengstoff in sich. Denn das Thema Stagflation ist noch nicht vom Tisch. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelspanne zwischen 25 000 und 25 350 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

