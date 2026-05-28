Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 19,66 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 131,37 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2580. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+13,29 % bedeutet.