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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein hebt Kursziel Iberdrola auf 19,80 Euro
    • Einstufung bleibt Market-Perform trotz Anhebung
    • Strategische Position passt zu Wachstumsthemen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 19,66 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 131,37 Mrd..

    Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2580. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+13,29 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,80, was eine Steigerung von +0,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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