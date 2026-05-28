ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'
- Bernstein hebt Kursziel Iberdrola auf 19,80 Euro
- Einstufung bleibt Market-Perform trotz Anhebung
- Strategische Position passt zu Wachstumsthemen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 19,66 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 131,37 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2580. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+13,29 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
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In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.
Irgendein Großaktionär hat jetzt über 300 Mio. Iberdrola -Aktien mit den gleichen Rechten, wie wir. Wir haben zunächst nichts davon, aber Iberdrola kann jetzt vielleicht eine lukrative Investition tätigen, die ohne diese Kapitalerhöhung nicht möglich gewesen wäre.