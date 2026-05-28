Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 388,6 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 208,18 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 323,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -17,18 %/+15,38 % bedeutet.