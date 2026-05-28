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    Rational gewinnt zum vierten Mal den Best Managed Companies Award

    Rational setzt erneut Maßstäbe: Zum vierten Mal erhält das Unternehmen den Best Managed Companies Award und beweist damit eindrucksvoll seine Exzellenz in Führung und Innovation.

    Rational gewinnt zum vierten Mal den Best Managed Companies Award
    Foto: Rational AG
    • Rational wurde zum vierten Mal mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet, einem Gütesiegel für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen.
    • Der Award wird von Deloitte Private, UBS, FAZ und BDI verliehen und würdigt strategischen Weitblick, Innovation, nachhaltige Führungskultur sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung.
    • Rational überzeugte die Jury in allen vier Bewertungskategorien: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen.
    • Die Auszeichnung bestätigt die Unternehmensführung von Rational, die auf Kundenorientierung, Verantwortlichkeit und nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist.
    • Das Programm „Best Managed Companies“ ist international, wurde in den 1990er-Jahren in Kanada gegründet und ist in über 45 Ländern vertreten.
    • Rational ist Weltmarktführer für thermische Speisenzubereitung, mit einem Marktpotenzial von 4,8 Millionen Profiküchen weltweit, von denen noch 75 % traditionelle Geräte nutzen.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz Halbjahr 2026, bei Rational ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 655,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,79 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.950,25PKT (-0,39 %).


    Rational

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    ISIN:DE0007010803WKN:701080
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