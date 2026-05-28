Rational gewinnt zum vierten Mal den Best Managed Companies Award
Rational setzt erneut Maßstäbe: Zum vierten Mal erhält das Unternehmen den Best Managed Companies Award und beweist damit eindrucksvoll seine Exzellenz in Führung und Innovation.
Foto: Rational AG
- Rational wurde zum vierten Mal mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet, einem Gütesiegel für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen.
- Der Award wird von Deloitte Private, UBS, FAZ und BDI verliehen und würdigt strategischen Weitblick, Innovation, nachhaltige Führungskultur sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung.
- Rational überzeugte die Jury in allen vier Bewertungskategorien: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen.
- Die Auszeichnung bestätigt die Unternehmensführung von Rational, die auf Kundenorientierung, Verantwortlichkeit und nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist.
- Das Programm „Best Managed Companies“ ist international, wurde in den 1990er-Jahren in Kanada gegründet und ist in über 45 Ländern vertreten.
- Rational ist Weltmarktführer für thermische Speisenzubereitung, mit einem Marktpotenzial von 4,8 Millionen Profiküchen weltweit, von denen noch 75 % traditionelle Geräte nutzen.
Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz Halbjahr 2026, bei Rational ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 655,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,79 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.950,25PKT (-0,39 %).
+0,23 %
+1,53 %
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