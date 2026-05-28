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    Novem Group: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 im gedämpften Marktumfeld

    Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisbelastungen zeigt das Geschäftsjahr 2025/26 robuste Finanzstrukturen, starken Cashflow und ein profitables Schlussquartal.

    Novem Group: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 im gedämpften Marktumfeld
    Foto: Novem Car Interior Design GmbH
    • Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025/26 beträgt 510,9 Mio. €, was einem Rückgang von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das adjustierte EBIT liegt bei 31,8 Mio. €, was einem Rückgang von 35,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025/26 beträgt 48,1 Mio. €, was einer Steigerung um 68,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das Unternehmen sicherte sich die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits bei reduziertem Volumen und erzielte einen soliden Auftragseingang von über 60 Mio. €.
    • Das vierte Quartal 2025/26 war das profitabelste Quartal, mit einem Umsatz von 138,6 Mio. € und einer Gewinnmarge von 7,0 %, trotz schwacher Nachfrage.
    • Das Gesamtumlaufvermögen stieg auf 132,1 Mio. €, die Bruttofinanzverschuldung sank auf 287,3 Mio. €, und die Nettofinanzverschuldung verringerte sich auf 112,1 Mio. €, bei unverändertem Nettoverschuldungsgrad von 1,8x EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, GJ 2025/26 Vorläufige Ergebnisse, bei Novem Group ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im Plus.


    Novem Group

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    ISIN:LU2356314745WKN:A3CSWZ
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