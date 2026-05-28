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    DAVIGO AG: Börsengang in Düsseldorf ab 29. Mai 2026

    Mit dem Börsengang im Freiverkehr Düsseldorf am 29. Mai 2026 schlägt die Hamburger DAVIGO AG ein neues Kapitel ihrer internationalen Wachstumsstrategie auf.

    DAVIGO AG: Börsengang in Düsseldorf ab 29. Mai 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die DAVIGO AG wird am 29. Mai 2026 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen und startet damit eine neue Wachstumsphase.
    • Das Unternehmen ist eine Hamburger Beteiligungsgesellschaft, die seit 2017 nach einer „buy & build“-Strategie in börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen weltweit investiert.
    • Das Grundkapital der DAVIGO AG beträgt 1.880.870 Euro, verteilt auf gleich viele Stückaktien, wobei rund 52 % im Streubesitz sind, hauptsächlich bei deutschen Privatanlegern.
    • Für die Steuerung ihrer Beteiligungen nutzt DAVIGO das regelbasierte Investmentsystem „DAVID“ und arbeitet an der Weiterentwicklung zu „GOLIATH“ mit KI-Unterstützung, um auch nicht-börsennotierte Unternehmen zu identifizieren.
    • Im Jahr 2026 plant die Gesellschaft mindestens eine Kapitalerhöhung, um das Portfolio durch qualitativ hochwertige Beteiligungen weiter auszubauen, wobei bereits eine Wandelanleihe im Volumen von 1,1 Mio. EUR platziert wurde.
    • Ziel ist es, die Aktionärsbasis zu erweitern, das Handelsvolumen zu steigern und möglicherweise in den gehobenen Freiverkehr oder den Primärmarkt zu wechseln sowie an Investoren- und Analystenkonferenzen teilzunehmen.






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    DAVIGO AG: Börsengang in Düsseldorf ab 29. Mai 2026 Mit dem Börsengang im Freiverkehr Düsseldorf am 29. Mai 2026 schlägt die Hamburger DAVIGO AG ein neues Kapitel ihrer internationalen Wachstumsstrategie auf.
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