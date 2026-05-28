BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen und stützten den Jahresausblick des Gewerbeimmobilienspezialisten, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Finanzprofil sei im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil geblieben./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

